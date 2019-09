Potápi Árpád János a beregszászi református templomban megtartott ünnepségen mondott beszédében hangsúlyozta: a több mint negyed évszázada működő Rákóczi- főiskola olyan időszakban jött létre, amikor a körülmények egyáltalán nem kedveztek egy felsőoktatási intézmény létrehozásának, amikor „még magot vetni sem volt egyszerű dolog”. A kárpátaljai magyarok mégis úgy döntöttek, nem várnak tovább – mutatott rá, megjegyezve, hogy a külhoni magyar közösségek közül elsőként ők hoztak létre felsőoktatási intézményt. „A főiskola megteremtésével a kárpátaljai magyar közösség mindenki számára bizonyította, hogy hosszú távra, nem egy, nem tíz, hanem legalább száz évre tervez, azt üzenve ezzel, hogy továbbra is építője kíván lenni annak a helynek, ahol él” – hangsúlyozta az államtitkár. Kiemelte, minden nehézség ellenére ma „itt vagyunk, és egy olyan felsőoktatási intézményben nyitjuk meg az új tanévet, amely folyamatosan bővül és erősödik, amelynek komoly tervei vannak a jövőre nézve”. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány a nemzetpolitikai államtitkárságon keresztül 2011 óta 11 milliárd forinttal támogatta a kárpátaljai magyarság megmaradása és megerősödése tekintetében stratégiai fontosságú főiskolát, amely „alap, biztosíték és támasz, ahonnan a magyarság lendületet tud venni a felemelkedéshez”.

A Rákóczi-díj kitüntetést a maga, munkatársai és a magyar kormány nevében megköszönve hangsúlyozta, „továbbra is kiállunk a magyar minőségi oktatás mellett, továbbra is stratégiai partnerként számítunk a főiskolára”.

A Rákóczi-díjat évente két – a kárpátaljai magyarságért és a főiskoláért sokat tevő egy-egy külhoni és ukrajnai – személynek adományozzák, a Rákóczi család címerét ábrázoló éremből és fehérarany pecsétgyűrűből áll. Az idei ukrajnai kitüntetett Dmitro Tkacs, Ukrajna volt budapesti nagykövete, aki diplomataként támogatta a kárpátaljai magyarokat, és fontos szerepet játszott a beregszászi főiskola működésének hivatalos engedélyezése érdekében.

Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora köszöntőjében elmondta, 1633 diák kezdte el tanulmányait a 2019–2020-as tanévben a magyar felsőoktatási intézményben. Rámutatott, a beregszászi főiskolán a képzés színvonala nem marad el a környező országok hasonló felsőoktatási intézményeinek oktatási minőségétől.