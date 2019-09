Kezdődik az iskolaépítés Kommandón

Az eredeti elképzelés szerint sokkal korábban elkezdték volna az építést, de a finanszírozásért az Országos Vidékfejlesztési Programban pályáztak, a procedúra így elhúzódott, csak nemrég írhatták alá a szerződést. A beruházás teljes értéke 4,2 millió lej, ebből 391 ezer lej az önrész, ez azonban nem csak az építkezésre, hanem a felszerelésekre is elegendő lesz.

Nagy összeg az önrész, de kigazdálkodják – mondta az elöljáró. A kivitelezés időszaka négy év, ám minden remény megvan arra, hogy két év alatt elkészüljön az új iskola – fűzte hozzá Kocsis.

Ha felépül, az új iskola több mint ezer négyzetméteres lesz, nyolc osztályterem, két óvodai tanterem, két tanári szoba, konferenciaterem, könyvtár, mellékhelyiségek kialakítását teszi lehetővé.

A 2017-es katasztrófa után komoly összefogás alakult ki, rengetegen siettek a kár pótlására. Nemcsak az épület egyik szárnya – melyben a hőközpont is helyet kapott – pusztult el egészében, porrá lett a kilencezer kötetes könyvtár, az infolabor teljes felszerelésével, a sportszerek raktára is megsemmisült.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a megyeháza sajtóirodájának közleményében megfogalmazta: „a kommandói iskola esetében igazi közösségi összefogást tapasztaltunk. Vállalkozók, magánszemélyek, egyházak, külhoni testvértelepülések és megyék segítettek a bajba jutott közösségen. Kovászna Megye Tanácsa a községeknek szánt költségvetés elosztásakor szem előtt tartotta a kommandóiak váratlan helyzetét, emellett minden adminisztratív kérdésben szakmai támogatást nyújtottunk, hiszen látjuk, mennyire nehéz ebben az országban egyről a kettőre jutni a bürokrácia útvesztői miatt.”

Ugyancsak közleményben fogalmazta meg Opra-Béni Béla, a Horn Dávid Általános Iskola igazgatója: „A tűz után kevés az épen maradt, használható terem, ezért az ideiglenesen kialakított osztálytermekben zajlik az tanítás. Már a gyerekek is nagyon várják az új iskolát. Ugyanakkor rengeteg tárgyi adomány is érkezett az iskolának az elmúlt időszakban, amelyet ezúton is szívből köszönünk, akárcsak a pénzügyi támogatásokat.”

A kommandói iskolában jelenleg 82 gyerek folytatja ta­nulmá­nyait, 18-an óvodások, 64-en az I–VIII. osztályokat látogatják. Kocsis Bélát megkérdeztük, mennyire zavarja majd az építkezés az oktatási folyamatot. Mindent megtesznek azért, hogy nyugodt körül­mények között tanulhassanak a gyermekek, de nagyon fontos a kitűzött cél: hogy minél hamarabb beköltözzenek az új iskolába, amely a megye egyik legmodernebb vidéki tanintézménye lesz – hangsúlyozta a polgármester.