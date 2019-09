Összességé­ben növekedés jellemzi a cégek tavalyi teljesítményét, összforgalmuk 2017-hez képest 6 százalékkal nőtt (6 milliárd 388 millió lejre), nyereségük pedig 484,2 millió lejről 494 millió lejre emelkedett – vázolta sajtótájékoztatóján Édler András, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Üzleti forgalom tekintetében a baróti székhelyű Fabrica de Lapte a listavezető (468 millió lej), míg a nyereséget illetően a kézdivásárhelyi Zarah Moden készruhagyár az első 154,6 millió lejjel.

Munkaerő szempontjából már nem ilyen biztató a helyzet, hiszen akárcsak a korábbi időszakban, a ­vállalkozások tavaly is veszítettek ­alkalmazottaikból, 2017-hez képest 217 személlyel keveseb­bet foglalkoztattak. A megfelelő munka­társak megtalálása egyébként országszerte gond – jegyezte meg Édler, a megyénkben legjobban teljesítő cégek is szinte mind munkaerőhiánnyal küzdenek. A legtöbb háromszéki dolgozót továbbra is a készruhaiparban foglalkoz­tatják – derült ki a kamara tájékoztató­jából, a kézdivásárhelyi New Fashionnak 999, az RGT csoport gyárainak pedig 990 alkalmazottja volt tavaly, a Zarah Modennél 764-en, a Valkesnél 621-en dolgoztak, de a Bertis munkatársainak száma is meghaladta a félezret az előző évben.

Édler szerint derűlátásra ad okot, hogy a turizmusban tevékenykedő vál­lalkozások forgalom tekintetében jelentős, mintegy 30 százalékos növekedést értek el 2017-hez viszonyítva, míg profitjuk 4,4 százalékkal volt magasabb. Úgy véli, ehhez hozzájárult az is, hogy Háromszék rendelkezik egy, az ágazat fejlesztésére vonatkozó stratégiával is. Megjegyezte továbbá azt is, hogy az építőiparban helyi szinten egyfajta átrendezés érzékelhető, a vállalkozások egyre kevésbé hajlandóak az állami megrendeléseket elfogadni, inkább a magánszektor felé fordulnak. Úgy véli azonban, nehéz lehet csak a ma­gán­piacra dolgozni azoknak, akik eddig jobbára állami beruházásoknál tevékenykedtek. Háromszéken tavaly összesen 4918 vállalkozás működött, 112-vel több, mint egy évvel korábban.