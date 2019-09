A marosvásárhelyi kar kertészmérnöki tanszékéhez tartozó agrárképzés iránt a háromszékieken kívül Hargita és Brassó megyeiek is érdeklődnek, a huszonkét elsőéves legalább tizenöt településről érkezett. Igény szerint bentlakást is biztosítanak a távolabbiak számára, a tanulmányi eredmények függvényében ösztöndíjra is van lehetőség. Míg Kolozsváron és Marosvásárhelyen, ahol több száz hallgatója van az egyetemnek, főként a hallgatók szervezik a regisztrációs héten az elsőévesek számára a programokat, a sepsiszentgyörgyi tanulmányi központban a tanárok is bekapcsolódnak abba. Bartha Csaba adjunktus Sepsiszentgyörgy központját, hangsúlyosan az Erzsébet parkot mutatta be minap egy városismertető alkalmával, de azt is elmondta az újoncoknak, hogy hol ihatják a legjobb kávét, hol találhatnak fiatalos hangulatú étkezdéket. Bár ezt a hetet a regisztrációra és a kötetlen programokra szánják, rendhagyó módon a hét végén már a tanórákat is megkezdik, mivel egy magyarországi oktató ekkor tud Sepsiszentgyörgyre jönni – mondta lapunknak Bartha Csaba.