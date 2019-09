Újra nyit az Ezüst Akadémia

Sepsiszentgyörgyön a Városimázs Irodánál (1918. december 1. utca 6. szám), Kézdivásárhelyen a Zöld Nap Egyesület székhelyén (33-as Udvartér 1. szám) lehet benyújtani a jelentkezéseket a helyszínen kitöltött nyomtatott űrlapok segítségével naponta 9 és 15 óra között. A helyek száma korlátozott. Az idei tanévben a megyeszékhelyen 250-en, a céhes városban 230-an vehetnek részt az előadásokon, a programba való felvétel a jelentkezés időrendi sorrendjében történik.

A résztvevők Sepsiszentgyörgyön tizennégy, Kézdivásárhelyen tizenhárom előadást hallgathatnak meg, köztük több olyant is, amelyek ezt a korosztályt látják el hasznos tanácsokkal. Az előadók között vannak hazaiak és külföldiek egyaránt, a szervezők igyekeznek minél színvonalasabb programot kínálni az érdeklődőknek.

Az előadások tematikáját tekintve az idei évben is színes paletta fogadja a jelentkezőket. Szó lesz zenetörténetről, egészségügyről, hiedelmekről, de helyet kapnak a történelem, a pszichológia és a kertészettel kapcsolatos témák is. Az Ezüst Akadémia előadás-sorozata ingyenes.

Sepsiszentgyörgyön a megnyitót október 22-én, kedden 17 órától tartják a Székely Mikó Kollégium dísztermében, és ekkor kerül sor a tanév első előadására. Ezt követően kéthetenként ugyanebben az időpontban következnek az újabb előadások.

Kézdivásárhelyen november 7. a megnyitó és az első előadás napja a Vigadó Művelődési Ház színháztermében. Az előadások itt is kéthetente lesznek csütörtökönként, délután fél öttől a Vigadó Művelődési Házban.

Az évnyitó kezdete előtt az akadémiás hallgatók átvehetik igazolványukat, melybe a tanév folyamán jelenlétüket jegyzik. Az előadások 70 százalékát látogató hallgatók az év végén díszoklevelet kapnak.