A közlemény szerint a Dinamo-ultrák a „Kifelé a magyarokkal az országból!” rigmust ismételgették a háromszéki stadionban, így a megnyilvánulásukat diszkriminatívnak ítélte a CNCD vezetőtanácsa, a skandálásokat a gyűlöletbeszéd kategóriájába sorolták, amely sérti az emberi méltósághoz való jogot. A tanács 12 ezer lejre büntette a bukaresti együttest, hiszen a döntésnél figyelembe vették, hogy a Dinamo-szurkolók viselkedésükkel visszaesőnek számítanak. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács közleményében jelezte, hogy a döntés megfellebbezhető.

Az említett mérkőzésen a Sepsi OSK 2–0 arányú győzelmet aratott Ibrahima Tandia duplájának köszönhetően. A mérkőzésen a magyarellenesség mellett egyéb incidens is történt: miközben a francia-mali támadó ráadásban szerzett második gólját ünnepelte a hazai közönség, az egyik vendégdrukker letépett a kerítésről egy Vasvár feliratú magyar zászlót, majd átrohant vele a pályán. Később a drukker egy évre szóló kitiltást kapott a sportrendezvényekről.

A Dinamo-szurkolók 2019. február 9-én rendezett bajnoki meccsen is kitettek magukért, amiért a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a fővárosi klubot szintén többszörös visszaesőként nevetséges, mindössze ötezer lejes büntetéssel „sújtotta”. Ezt követően a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a Sepsi OSK–Dinamo mérkőzés alatt zajló magyarellenes incidensek miatt az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál, valamint a két legnagyobb nemzetközi futballszövetségnél (FIFA, UEFA) is panaszt tett, azonban döntés még egyik szervezetnél sem született.

A Dinamo-szurkolók legutóbb szeptember 2-án balhéztak Háromszéken, ugyanis a kezdő sípszó előtt megtámadták a hazai nézőket, a biztonsági emberek viszont útjukat állták, a csendőrök pedig könnygáz segítségével kiszorították a stadionból, bár nem sokkal később visszajöhettek egy elkülönített szektorba, ahonnan a folytatásban is magyarellenes rigmusokkal provokáltak, majd a fővárosi csapat gólja után a kerítést is megrongálták. Az eset kapcsán a fegyelmi bizottság mindkét klubot megbüntette, a Sepsi OSK szervezési hiányosságok miatt 2000, a Dinamo 5000 lejes büntetést kapott. A döntés ellen fellebbezett a háromszéki csapat. (miska)