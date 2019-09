Az idén is megemlékeztünk az 1944. augusztus 26-i szovjet betörésről. A jelenlevők létszáma ezúttal jelentősen meghaladta az előző évekét – lehet, hogy ehhez a temető meggyalázása is hozzájárult – , de lehettünk volna többen is, főleg Háromszékről. Voltak ott anyaországi és felvidéki magyarok is elég sokan. A temető megközelítése most jóval könnyebb, rövidebb, és (a port leszámítva) elég jó úton lehet odajutni Csíkszentmárton felől.