Indulhat Kelemen Hunor

Az aláírásgyűjtésből Háromszék is kivette a maga részét: az RMDSZ területi sajtóirodájának közleménye szerint megyénkben két hét alatt 31 940 aláírást gyűjtöttek a szövetség munkatársai és önkéntesei, közel 2000-rel többet, mint amennyit vállaltak. Ezt Tamás Sándor, a háromszéki szervezet elnöke is megköszönte, majd kijelentette: „Kelemen Hunor a mi jelöltünk, az egyetlen magyar jelölt. Azért kell magyar jelölt, mert senki más nem fogja elmondani a mi üzenetünket, felhívni a figyelmet a problémáinkra. A kisebbség és a többség viszonyának rendezését csak az tudja elérni, aki mindkét fél számára hiteles. Kelemen Hunornak szava van, befolyása a romániai politikában, a románok is tisztelik, még akkor is, ha nem szavaznának rá”. Tamás Sándor szerint az elmúlt időszak felfokozott hangulata is igazolja, hogy szükség van a kölcsönös tiszteletre – a Respektre – románok és magyarok között, hiszen a román centenárium után sem csitultak a viták. „Egyeseket ma is zavar a magyar felirat a községházán, a magyar iskola, a magyar temető és a magyar zászló. Védekezünk és vitatkozunk ahelyett, hogy építkeznénk. A két közösség között több bizalomra van szükség, új lendületre a román–magyar párbeszédben. Tiszteletet akarunk ebben az országban. Erről szól a novemberi választásokat megelőző kampány” – tette hozzá.

Az aláírásokat az összesítések után szombaton viszik majd be az Központi Választási Iroda (BEC) székhelyére.