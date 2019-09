Piros sárga és kék színekre festettek egy faragott, galambdúcos kaput Kovásznán, a Montana Szálloda (régi UGSR) felé vezető úton. A „művészi” beavatkozás felkavarta a kedélyeket a fürdővárosban, a felháborodottak szerint székely kaput, székely jelképeket gyaláztak meg. A válasz nem késett, a trikolór színű bejárót fekete festékkel szórták be. A bukaresti tulajdonos feljelentést is tett az ügyben.

Megtekintettük a piros-sárga-kékre festett kaput, amelyet nem lehetett egyértelműen székely kapunak nevezni – habár galambdúcos –, és bár máramarosi motívumok is vannak rajta, hagyományos máramarosi kapuként sem lehetett meghatározni. A kapu népművészeti besorolását tisztázandó Bodor János kovásznai fafaragó mesterhez, székelykapu-építőhöz fordultunk. Kérésünkre megvizsgálta a kaput, következésképpen kijelentette: nem sorolható sem a székely, sem a máramarosi kapuk csoportjába, egy „fele apă, fele víz” alkotásról, giccsről, iparművészeti fércmunkáról van szó. A kapun stilizáltan fellelhető a nap és a hold is, de ezek a székely jelképek a moldovai címeren is rajta vannak – értékelte a faragómester. A galambdúcról ortodox kereszt lóg le, a kapu­táblán román felirat van, a kiskaput a ház kővel kirakott részébe építették be. A kapu­tábla ortodox keresztes felirata szerint az állító az angyali őrködésnek, az isteni jutalomnak állított emléket, 2011-ben.

Mindent egybevetve, nem lehet sem székely, sem máramarosi jelképek, motívumok meggyalázásáról beszélni. Az viszont tény, hogy a kapu színesre festésével vétettek a kézműves termékek etikája ellen, és akik fekete festékkel szórták be a kaput, megsértették a morális törvényeket – összegzett Bodor János faragómester.