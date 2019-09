Művészetről játékosan a Magmában

A Láthatatlan jelenlét 2.0 – bevezetés a kortárs művészetbe a kamaszoknak, de nem csak nekik című kiállítás közös munka, a Ferenczy Múzeumi Centrum és a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, illetve Fám Erika sepsiszentgyörgyi és György Gabriella szentendrei múzeumpedagógusok, kurátorok munkájának eredménye – mondta köszöntőjében Kispál Attila, a Magma munkatársa. Mint fogalmazott, a tárlatot egy tankönyvnek is tekinthetjük, összehasonlíthatjuk a klasszikus és a modern művészetet.

Jövőre lesz tíz éve, hogy a Magma „él, lélegzik és mozog”, mi több, nagyon jól mozog – hangsúlyozta Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, utalva az előzményekre. Azt is megjegyezte, egy ilyen kortárs kiállítótér „atipikus jelenség”, de pontosan ezért tartották fontosnak a létrehozását, mert – Baász Imre és Ütő Gusztáv nevét említve – Sepsiszentgyörgyön a kortárs művészetnek már a nyolcvanas, kilencvenes években voltak gyökerei. A Magma nem születhetett volna meg, ha a Kispál házaspár nem költözik haza Budapestről – tette hozzá Vargha Mihály, kiemelve, hogy ők egy provokatív kiállítótér létrehozását vállalták, ezzel együtt kockázatot is, de „fontosnak tartottuk, hogy mozduljon meg a levegő”. A mostani kiállítás azért is nagyon lényeges, magyarázta Vargha, mert az embereknek el kell mesélni, mit látnak; a kortárs művészetet pedig nem nagyon magyarázzák el, mert nagyon kevés a „fordító” – olyan szakértő, aki az egyszerű embernek fogódzót ad. Továbbá, zárta értékelőjét, ez a tárlat kérdéseket tesz fel, megmozgatja az ember fantáziáját, betekintést nyújt abba, hogyan és miért születnek a művek.

A Ferenczy Múzeumi Centrum négy éve határozott program mentén dolgozik azon, hogy a szentendrei művészetet megismertesse és ennek fontos része a művészetpedagógia – közölte Lauter Éva, az intézmény tudományos igazgatóhelyettese. Tavaly indult programjuk a gyermekeket vezeti be a kortárs művészetbe, a mostani kiállítást ennek folytatásaként hozták létre. A tárlat egyben a két múzeum új találkozását is jelenti. Kifejtette, bízik a további folytatásban, abban, hogy közös, interaktív tárlatuknak akár több kiadása is lehet. Kollégája, György Gabriella elmondta, céljuk a kortárs művészet népszerűsítése, mert azt tapasztalták, hogy ahhoz „nagyon kevesen mernek hozzányúlni”. Október elejére elkészítenek egy honlapot is, „összekeverve” a két művészeti intézmény gyűjteményét, ezáltal is egyre jobban bővítve azt a hálózatot, amely Szentendrén létrejött.

Elhangzott az is, hogy a tárlatmegnyitó még nem a pulzArt része, szombaton és vasárnap azonban már a kortárs művészeti fesztivál részeként szerveznek családok és egyéni érdeklődők számára műhelyfoglalkozásokat.