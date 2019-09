Soós Zoltán másodszor

Ezt maga Soós jelentette be egy közösségi portálon tegnap, miután – közlése szerint – az RMDSZ Maros megyei szervezetének a küldöttgyűlése egyöntetű szavazással megerősítette, hogy támogatja. „Mivel nem pusztán a váltást, hanem a rendszerváltást tűztem ki célul, tudom, hogy minden politikai és civil szervezet támogatására szükség van. (...) Csak közösen tudjuk leváltani Dorin Floreát” – írta. A 2015 októberében rendezett marosvásárhelyi magyar előválasztáson Soós Zoltán az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és egy független jelölt ellenében győzött a szavazatok 62,04 százalékával, a polgármester-választáson azonban 1725 szavazattal alulmaradt a tisztséget 2000 óta betöltő Dorin Floreával szemben. Soós indítása a Bölöni Lászlóhoz fűződő remények meghiúsulását is jelentheti. Az egykori labdarúgó tavaly még fontolgatta, hogy megpályázza a városvezetői tisztséget, nemrég pedig az EMNP országos és helyi vezetői fel is vetették, hogy az erdélyi magyar pártok közös jelöltjeként változást hozhatna Marosvásárhelyen, de javaslatukat nem követték tárgyalások.