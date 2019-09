A medvecsalád – amely a tanintézmény mögötti kukoricásból jött ki – azonban időközben továbbállt, és drónnal sem sikerült meg találni őket. Közeledésüket az udvaron játszó gyerekek vették észre, jelezték ezt tanáraiknak, akik azonnal tárcsázták a 112-es egységes segélyhívószámot. A tornatanár közlése szerint a gyermekek már korábban is jelezték, hogy medvét láttak a közelben, és a takarítónő is felfigyelt rá nemrég. A pedagógusok aggódnak az intézményben tanuló 85 iskolás és óvodás kisgyerek miatt, akik szünetekben az udvaron játszanak s ott tartják a tornaórákat is, lassan nem merik kiengedni őket a szabadba. Hadnagy Lehel, a területileg illetékes Szilos Vadásztársaság igazgatója azt nyilatkozta: korábban csak a nyomait látták a csíksomlyói kukoricásokban garázdálkodó nagyvadaknak, arra azonban most derült fény, hogy egy hárombocsos anyamedvéről van szó. Hozzátette: közbeavatkozni engedély hiányában nem tudnak, így egyedül a kukoricások learatása jelenthet megoldást, hiszen élelem hiányában a medvék kénytelenek továbbállni. (Székelyhon)

ÖT ÉVE LEPI A POR. Banális oka van annak, hogy a segélyhívások koordinálásért felelős Különleges Távközlési Szolgálat nem rendelkezik összehangoltan működő központokkal a romániai városokban. Európai uniós finanszírozással létrejött ugyan az egyes központok működéséhez szükséges infrastruktúra a rendőrségeken, a mentő- és a tűzoltóállomásokon, azt az egyetlen lépést azonban, ami által a beruházás értelmet nyert volna, sikerült kihagyni: nem kapcsolták össze ezeket. Minderről az Európai Rendőrségi Hivatal, az Europol szakszervezetének vezetője, Cosmin Andreica beszélt, aki szerint a caracali gyilkosság áldozatát, Alexandra Măceşanut is megmenthették volna, ha a rendszer működik. Elmondta: habár egy európai program keretében 2014 nyarán több száz városi rendőrkapitányság szá­mára beszerezték a segélyhívá­sokat fogadó központok működését lehetővé tevő egységesített berendezéseket, jelenleg csak a megyei rendőr-főkapitányságok vannak közvetlenül rácsatlakoztatva a 112 segélyhívó-rendszerre. Kiírták a közbeszerzési eljárást, megvásárolták (11 millió lejért) az ehhez szükséges eszközöket, be is szerelték ezeket a városi kapitányságokra, s bár a projekt elszámolásában az szerepel, hogy megtörtént az üzembe helyezés, a városi kapitányságokat mégsem csatlakoztatták rá a rendszerre. Így most ezeknek a berendezéseknek annyi hasznuk van, mint egy átlagos bútordarabnak: csak gyűl rajtuk a por, miközben továbbra is a régi, elavult eszközöket használják. (Főtér)