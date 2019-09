Izgalmas évadot kezd a román társulat

A szerdán 19 órától látható Faust Family az ördöggel kötött alku témáját helyezi előtérbe, de a romantika Goethe által megírt, saját magával harcoló tudós figurája helyett, aki eltékozolta életét a hiábavaló keresésben, egy fiatal onkológusnő kerül a középpontba, aki maga is abban a betegségben szenved, melyből pácienseit igyekszik kigyógyítani. „A védőszentek ideje lejárt, és elmúlt a fényes jövőbe vetett remény is. 160 éve, a romantika korában Goethe Faustja a földi örömökért adja el lelkét. Ma, az információ korában, mikor személyes élvezeteinkért tesszük tönkre a földet, nem is jövünk rá, milyen alkukat kötünk. Látni és emlékezni kegyetlen, könnyebb homokba dugni a fejünket. De a közöny sosem marad következmények nélkül, és az elfelejtett paktumok napvilágra kerülnek” – nyilatkozta az új produkcióról Kali Ágnes.

A Faust Family képi világa a pokol jelenlétét sugallja az életünkben. Andreea Săndulescu, az előadás látványtervezője bevallása szerint az elmúlást, az enyészetet szerette volna megidézni a színpadon, hisz „mindannyian biztos úton haladunk a halál felé, kísértésekkel és eltévelyedésekkel teli úton, ahol a nevető Mefisztót láthatjuk, amint fáradhatatlanul lesben áll. Az alku elkerülhetetlen.” – nyilatkozza a látványtervező.

A pörgős és szórakoztató dialógusok, néhol nevetséges szituációk mellett a Faust Family reflexióra, önvizsgálatra késztet. „Többek között a családomról beszélek ebben az előadásban. Egy családról, melynek nem tudom, lenne-e ereje újraéleszteni azt a melegséget, amit mind­annyian végleg elvesztettünk az anyaméhből való kilépéssel. Az előadáson dolgozva saját kamaszkorom nézőjévé váltam, és elérhettem egy a sajátomnál mélyebb valóságot, egy univerzális igazságot, mely folyamatosan a fejünk fölött lebeg, miután nem halljuk már azokat a biztonságos repülésre tanító útmutatásokat” – vallotta a rendező, Nagy Botond az emberi létezés alapkérdéseit feszegető előadásról.

További előadások

Az Andrei Mureșanu Színház ezentúl négy bemutatót készít minden évadban – mondta el lapunknak Anna Maria Popa igazgatónő, melyek közül idén a Faust Family lesz az első. Az előadás szövegét kimondottan ennek a társulatnak írták. Ezt egy szintén rendkívül izgalmas produkció követi a Giuvlipen Társulattal való együttműködésben, mely az első roma színtársulat Romániában. Mint megtudhattuk, a Giuvlipen működését biztosító egyesület Bukarestben van bejegyezve, művészei azonban az ország különböző városaiban élnek, vezetője Mihaela Drăgan, aki a hazai és európai színházi és filmes világban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A Roma Futurism című koprodukciót, mely a roma nők emancipációjáról szól, Sepsiszentgyörgyön mutatják be, a darab azonban a Giuvlipen más előadásaihoz hasonlóan külföldi turnékon is részt vesz majd. Az előadás rendezője a berlini Tina Turnheim, akinek vezetésével angol nyelven zajlik majd a próbafolyamat. Jövő év tavaszán egy klasszikus szöveg, Vasile Alecsandri darabja kerül színpadra a szentgyörgyi közönség által már jól ismert Alexandru Dabija bukaresti rendező irányításával, az évad utolsó bemutatója pedig az Arisztokrata macskák című Disney-rajzfilm musical-feldolgozása lesz, melynek rendezője és koreográfusa Răzvan Mazilu, zeneszerzője pedig Zeno Apostolache.

DbutanT Fesztivál

Október 13–19. között szervezi a színház a DbutanT Fesztivál negyedik kiadását, melynek előadásai, műhelyfoglalkozásai és minden más eseménye ingyen látogatható majd a Nemzeti Kulturális Alapkezelő (AFCN) jóvoltából, mely szervezet a Kovászna Megyei Tanács és az UNITER mellett a fesztivál társszervezője. Ezt figyelembe véve az igazgatónő arra kéri az érdeklődőket, hogy időben foglalják le a helyeket, mert az előadótermekbe viszonylag kevesen férnek be, és fesztivál előtt már biztosan nem lesznek szabad helyek. Az idei fesztivál középpontjában a koreográfia áll, mely mozgásművészetet és zenét is jelent, a zsűri tagjai közül Zeno Apostolache és Bocsárdi Magor lesznek a zenei, Vava Ștefănescu, Flavia Giurgiu és Veres-Nagy Attila pedig a mozgásművészeti műhelyfoglalkozások felelősei. Ezenkívül Andrea Gavriliu és Dr. Danny Tan szingapúri koreográfus is kurzusokat tart a fiataloknak.

Az igazgatónő külön megköszönte a Háromszék Táncegyüttes, az M Studio, a Libri könyvtár, a Litera Kiadó, valamint a Julius Meinl és a Rotenberg borház támogatását, felhíva a figyelmet, hogy a kávéért idén is verssel, a borért pedig énekkel kell fizetni a DbutanT közönségének.

Új bérlet, vendégjátékok

Ettől az évadtól bevezeti a színház a Prichindel bérletet, mely négy előadást kínál a gyermekeknek, idén a Focșani-i, bákói, szebeni és brassói bábszínházak előadásait. Mint megtudhattuk, az első gyermekelőadás november 6-án lesz, de már minden bérletet eladtak, ezért az igazgatónő próbálja megbeszélni a meghívott társulatokkal, hogy minden előadást legalább két alkalommal játsszanak, hogy azok is megnézhessék ezeket, akiknek nem sikerült bérletet vásárolni. Ezenkívül a felnőtt közönségnek is kínálnak vendégelőadásokat, már október folyamán két izgalmas produkció várja az érdeklődőket: a 153 de secunde (153 másodperc) című, Ioana Păun által rendezett előadás a Colectivben történt tragédiáról, a Baby Blues című, Victor Olăhuț által jegyzett előadás pedig a szülés utáni depresszióról szól. A december elsejei ünnepi előadás idén Ion Caramitru Dor de Eminescu című nagy sikerű egyéni műsora lesz.