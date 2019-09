Besúgó volt Traian Băsescu

A Securitate Irattárát Tanulmányozó Bizottság még májusban megállapította, hogy Băsescu besúgó volt. Az eljárás szerint a testületnek a bíróságtól is kérnie kellett ennek megerősítését, ez május végén történt meg. A CNSAS újonnan feltárt dokumentumok alapján megállapította, hogy Băsescut a szolgálat már diákkorában, 1972-ben beszervezte, amikor elkezdte tanulmányait a tengerészeti egyetemen, s később Petrov fedőnév alatt írt jelentéseket. Két ilyen dokumentumot is találtak, amelyben két volt kollégájáról írt elmarasztaló jelentést, egyikük emiatt nem kapott meg egy külföldi megbízatást tengerészként.

A bíróságra benyújtott dokumentumból az derül ki, hogy a szolgálat kijelölt egy alezredesi rangban levő összekötő tisztet, akinek Băsescu a kézzel írt jelentéseket átadta. A tanács szerint az 1975-ben született jelentésekben a rendszerellenes tevékenységekről, az ország elhagyásának szándékáról, illetve az idegenekkel való találkozókról számolt be.

Az ügy legutolsó tárgyalásán, szeptember 5-én Băsescu tagadta, hogy együttműködött volna a Securitateval. Azt állította, hogy nem tudott róla, hogy fedőnevet kapott volna, és hangsúlyozta, hogy jelentéseit Traian Băsescu kapitányként írta alá. Nem tudott róla, hogy a katonai kémelhárítás a Securitate. Azt gondolta, hogy ez a védelmi minisztérium egyik szolgálata, és úgy vélte, hogy ő pusztán szakmai jelentéseket adott le, ami akkor kötelező volt, hiszen a román kereskedelmi flottát működtető Navrom vállalatnál dolgozott hajókapitányként – védekezett a volt államfő. Băsescu 1987 és 1989 között a Navrom antwerpeni hivatalának vezetője volt. Emlékeztetett arra is, hogy a tengerészeti intézet diákjainak nem tiltották meg, hogy idegenekkel találkozzanak, így Mamaián gyakran érintkeztek csehszlovák fiatalokkal, illetve idegen kikötőkben is találkoztak külföldiekkel. Băsescu azt is elismerte, hogy két jelentést adott Tudor kémelhárító ezredesnek.

Az EP-képviselő már jelezte, megtámadja a legfelsőbb bíróságon a bukaresti ítélőtábla határozatát. A Digi24 hírcsatornának nyilatkozva kijelentette: nem hiszi, hogy az, amit tett, a Securitateval való együttműködésnek nevezhető, főként, mert a tengerészeti intézet dokumentumairól van szó. Bizonyos keserűséggel veszi ugyanakkor tudomásul, hogy miután elítélte a kommunizmust, elnöksége alatt megnyitotta a titkosszolgálat irattárát és átadta az vizsgálatáért felelős országos tanácsnak, egy ilyen döntést hoznak ellene. A volt államfő egyébként a pert megelőzően több rendben vehemensen tagadta, hogy bármilyen formában is együttműködött volna a titkosszolgálattal. Mint ismert, Traian Băsescut a tanács több rendben is átvilágította mint köztisztségre pályázó személyt a választások előtt, de akkor még nem álltak rendelkezésére a szóban forgó dokumentumok, így tisztának minősítették.