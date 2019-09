Dan Barna szerint Klaus Iohannis elnöki mandátuma során „tűzoltómunkát végzett”, akkor lépett közbe, amikor lángra kapott a ház, Romániának azonban „full time államfőre” van szüksége. Az MRSZ elnöke az államfői jelöltséghez szükséges iratcsomó benyújtása alkalmával fejtette ki véleményét. Barna meglátása szerint az egyik nagy előnye az államfői mandátumért folyó versenyben, hogy képviselni tudja az új generációt, amely aktívan részt akar venni az ország megmentéséért végzett munkában. „Nem folytathatjuk a régi politikai osztállyal – ezt az üzenetet közvetítették emberek ezrei az ország valamennyi megyéjéből” – fogalmazott, hozzátéve, hogy olyan államfőre van szükség, aki nap mint nap jelen van az állampolgárok életében. Úgy vélte, ha marad a jelenlegi helyzet, lehet, hogy nem lesz visszafejlődés, de stagnálni fog az ország. „Iohannis elnök tűzoltómunkát végzett, amikor éppen lángra kapott és dőlt össze a ház. Úgy gondolom, hogy ha figyelmesebb és szorgalmasabb lett volna, lehet, nem kaptunk volna lángra oly sokszor az elmúlt években” – szögezte le Barna. Az MRSZ–PLUS Szövetség jelöltjének meggyőződése, hogy bejut a novemberi elnökválasztás második fordulójába, majd megnyeri azt, mert optimista a tekintetben, hogy a román állampolgárok tudnak bölcsen dönteni arról, milyen országban szeretnének élni. Barna jelezte: minden vitára elmegy, amelyen Klaus Iohannis és a Szociáldemokrata Párt jelöltje, Viorica Dăncilă is jelen lesz. „A következő kormány MRSZ-PLUS-kormány lesz” – jelentette ki. Dacian Cioloş európai parlamenti képviselő a PLUS vezetője utóbbi kapcsán azt nyilatkozta, hogy a szövetség készen áll tisztességes emberekkel vezetni és kormányozni az országot, ugyanakkor tudatában vannak annak, hogy az emberek „egy igazán tartalmas tervet” várnak tőlük, mind az államfői teendőket, mind a kormányzást illetően. A nap folyamán a szövetség közpolitikákkal foglalkozó bizottságának első ülésére is sort kerítettek, amelyen elkezdték előkészíteni a kormányprogramot. Dan Barna ennek birtokában is indul az államfői megmérettetésen.

Klaus Johannis az MRSZ politikusának kijelentéseire reagálva amolyan atomtűzoltónak minősítette magát, aki elejét vette Románia összeomlásának. Meglátása szerint nagyon is jelen volt, és az elkövetkezendőkben is nagyon jelen lesz. „Biztosítom önöket arról, hogy az én jelenlétem nélkül a Szociáldemokrata Párt tönkretette volna a teljes igazságügyi rendszert, megkaparintotta volna magának az egész országot, ami katasztrofális következményekkel járt volna az eljövendő generációkra nézve” – jelentett ki Iohannis. Az államelnök egyébként szintén tegnap nyújtotta be az esetében újabb jelöltséghez szükséges iratcsomót, amely 2,2 millió támogató aláírást tartalmaz. Az alkalomból Iohannis arról is beszélt, hogy nehéz időszakon megy keresztül az ország, és sok munkára van szükség ahhoz, hogy a Szociáldemokrata Párt által az elmúlt csaknem három évben okozott károkat helyrehozzák. „Korszerűsíteni kell Romániát, modern kórházakra, autópályákra, tiszta iskolákra van szükség, olyan közigazgatási rendszerre, amelynek középpontjában az állampolgár, nem pedig a közalkalmazotti apparátus áll” – vélte az államfő. Elmondása szerint készen áll vezetni az újjáépítési munkát, együttműködésben „egy Európa-párti, demokratikusan megválasztott kormánnyal, amely kétségkívül a Nemzeti Liberális Párt köré szerveződik majd”. Az államfő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányzó SZDP-t demokratikus és alkotmányos eszközökkel kell félreállítani, nem más módon.