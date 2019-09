Közös jelöltet szeretnének

Az alakulat közleményben számolt be a kezdeményezésükről, amelyben azt is kijelentik, hogy fontosnak tartják, olyan személyre essen a választás, aki politikai, egyházi és civil vonalon is maga mögött tudja az említett szervezetek támogatását. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy valós annak a veszélye, hogy Marosvásárhely ismét vesztese lesz az önkormányzati választásoknak. Az alakulat egyúttal Péter Ferencet, az RMDSZ megyei szervezetének elnökét is támadja, aki szerintük egyeztetés nélkül, jelentette be a szerinte „marosvásárhelyi összmagyar jelöltet”, miközben az illető még a szövetségen belül sem rendelkezik számottevő támogatással. Az EMNP a jelenlegi jelöltállítási stand upot méltatlannak érzi a város politikai, egyházi és civil szervezeteire nézve, és úgy vélik az RMDSZ súlyos hibát követ el. Az alakulat „arra kéri Marosvásárhelyt”, hogy magyar konszenzussal kiválasztott jelöltet állítsanak a jelenlegi polgármester leváltása érdekében.