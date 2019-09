Az idényben másodszor nyert a Sepsi OSK, miután szombaton végig uralt mérkőzésen 3–0 arányban diadalmaskodott az FC Hermannstadt felett a sepsiszentgyörgyi stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában. A háromszéki csapat 2019-ben először gyűjtötte be a három pontot hazai pályán, valamint a szezonban ötödször fejezte be a mérkőzést kapott gól nélkül, így továbbra is a pontvadászat legjobb védelmével rendelkezik.