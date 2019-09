A látogató­sereget a délelőtt folyamán a Magyar Gépgyári Művek által gyártott Hofherr–Schrantz–Clayton–Shuttleworth, valamint Dutra U 28, Fordson, McCormick–Deering, Fendt, Dexta, Bürher Standard, Massey Ferguson, Mitsubishi MT 23, Güldnex 14, John Deere, Ford 4600, brassói Universal 29, Meili, Renault stb. traktorok fogadták a múzeumkertben, ahol az intézmény büszkeségeinek számító álló- vagy műszaki néven stabil motorokkal is ismerkedni lehetett, amelyek a Bethlen Gábor Alap támogatásával idén védett helyre, tető alá kerültek. A rendezvény szokás szerint 13 órakor a gépek indításával kezdődött, 14 órakor a veterán traktorok tettek egy tiszteletkört Csernáton központjáig és vissza, majd a múzeumkertben folytatódott a program. Az egész napos esemény fénypontját idén is a traktorok felvonulása jelentette. A menet élén nem veterán járgány, hanem az AgroWest BMB cég vadonatúj FEND 516-os traktorja haladt, majd Lévay Sándor gyöngyösi vállalkozó, gyűjtő és a múzeum traktorjai következtek, és a máshonnan – a magyarországi Kiskőrösről, Csíkszeredából, Kézdialmásról, Lemhényből, Szentkatolnáról, Kézdiszentlélekről, Zágonból, Illye­falváról, Étfalvazoltánból – érkezett, szemmel láthatóan jól karbantartott járgányokat lehetett megcsodálni, összesen mintegy ötvenet. A legtöbb traktor csernátoni gazdáké volt. Páljános László helybeli gazdálkodó Super Dexta traktorját Dimény-Haszmann Orsolya, a múzeum vezetője és a rendezvény főszervezője vezette.

Lévay Sándor, Magyarország legnagyobb magán veterángép-gyűjteményének tulajdonosa, a Csernátoni Burrogtató egyik lelkes támogatója érdeklődésünkre elmondta: jó úton haladnak, már az elején megjósolták, hogy akkor lesz igazán nagyszabású a rendezvény, ha már nehezen lehet mozdulni a múzeumkertben a tömegtől. Ez idén megvalósult, és ez egy csodálatos dolog. Műszaki szempontból is nagyon fontosnak értékelte az eseményt, de közösségépítő szempontból is rendkívül hasznos – vélekedett Lévay Sándor, aki arról is beszámolt, hogy tavaly sikerült Belgiumból egy olyan magyar gyártmányú Hofherr K28-as traktort hazaszállítania, amelyből nagyon kevés példány maradt meg a világon, Magyarországon is ez az egyetlen darab belőle, amelyet most elhozott Csernátonba.

Dimény-Haszmann Orsolya főszervező, a múzeum vezetője kifejtette, nagyon örül, hogy ekkora tömeget sikerült idevonzaniuk, és annak is, hogy meg tudták szólítani az itteni gazdálkodó embereket. Azt is kiemelte, hogy a rendezvény nem lehetne ilyen sikeres a múzeum magyarországi barátai nélkül, akik kétszer jönnek el Csernátonba, először július elején érkeznek és előkészítik a gépeket, a stabil motorokat és a traktorokat a Burrogtatóra. Az előző évekhez hasonlóan idén is Gyöngyösről, Szentkirályról, Herceghalomról, Kiskőrösről, Gyálról, Albertirsáról, Zalaegerszegről és Mezőkövesdről érkeztek magyarországi gépészek. Egyre bővül a barátok és támogatók köre – közölte a főszervező, aki azt is elárulta, hogy idén újdonságként a nyáron elkészült kemencében ikafalvi asszo­nyok pityókás házikenyeret sütöttek. A kenyérsütés ötletgazdája a két éve családjával Ikafalván lakó Gáspár Csongor volt.

A kemencénél reggel óta nagy volt a sürgés-forgás, zajlottak a kenyérsütési előkészületek Dombi Etelka irányítása alatt, aki elmondta: előző este otthon elkészítették a kovászt, reggel hét órára már a múzeumkertben voltak, és elkezdődött a dagasztás. Tizenöt kg lisztet, négy-öt kg pityókát, egy csomag élesztőt használtak fel. Hét kenyeret sütöttek, amelyeket felszeleteltek, majd zsírral és lekvárral kínáltak az összegyűlteknek. Az első rend nagyon gyorsan elfogyott, délután újabb hét kenyeret sütöttek, amelyek szintén rekordidő alatt elkeltek.

A tavaly felállított szabadtéri színpadon elsőként a Fákó Alpár vezette csernátoni Pántlikácska néptánccsoport lépett közönség elé, majd Fodor Janka, Pál Eszter és Opra Anita népdalcsokra és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum Eszterlánc néptánccsoportja következett (táncoktató Tamás Anna Mária és Nagy-Babos Edit). Ezt követően a skanzenben megnyílt a Magyar családok a Kárpát-medencében című fényképkiállítás a pécsi Határokon Túli Magyarságért Alapítvány szervezésében, majd operett-előadás következett Mocanu Erika és Lukács Mihály fellépésével. Ezt követően kisorsolták a tombolanyerteseket is, idén a múzeum támogatóinak jóvoltából több mint negyven nyeremény talált gazdára. Az est a The Take Over zenekar koncertjével zárult.