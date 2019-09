Petrov és a fojtogató múlt

Megerősítette a bukaresti ítélőtábla azt, amit sokan sejtettek, gyanítottak, a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács pedig már májusban kimondott: a Romániát tíz éven keresztül az államelnöki pozícióból irányító Traian Băsescu együttműködött a volt politikai titkosrendőrséggel, már diákkorában beszervezték, és Petrov fedőnéven írt jelentéseket. Persze, az ítélet alapfokú, az exelnök pedig jelezte, hogy megfellebbezi, mert szerinte azt nem lehet együttműködésnek minősíteni, hogy pár jelentést írt a katonai elhárításnak – állítása szerint nem is tudta, hogy az a Securitate –, de az immár vitathatatlan, hogy az az államférfi, aki elnökként nyilvánosan és hivatalosan is elítélte a kommunizmust, maga is része volt a diktatúra elnyomó gépezetének.