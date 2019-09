Csomortányit az EMNP március 23-án Nagyváradon tartott országos küldöttgyűlésén választották a párt elnökévé, az egy szavazattal alulmaradt ellenjelölt, Soós Sándor azonban bíróságon támadta meg a választás eredményét, azt kifogásolván, hogy három szavazat érvénytelen volt, és így egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok több mint felét. A küldöttgyűlésen Csomortányi István elnök beszámolójában elmondta: az elmúlt hat hónapban elvégzett munka eredménye, hogy mára egy egységes és tettre kész néppárt áll a közelgő önkormányzati választások előtt. A politikus sajnálatának adott hangot amiatt, hogy az RMDSZ sem az államelnökjelölt-állításban, sem a marosvásárhelyi polgármesterjelölt-állításban nem tartott igényt az EMNP által javasolt koalícióra.

Csomortányi István javaslatára a küldöttgyűlés megszavazta, hogy az EMNP kössön országos koalíciós megállapodást a Magyar Polgári Párttal (MPP) az önkormányzati választásokra, és ahol a magyarság alacsony számaránya ezt indokolttá teszi, az RMDSZ-szel is legyenek koalíciós megállapodásai. A küldöttgyűlés arról is döntött, hogy az EMNP a másik két erdélyi magyar politikai szervezeten kívül más párttal nem köt semmilyen választási koalíciós megállapodást.

Az EMNP szombaton tartott marosvásárhelyi országos küldöttgyűlésén felszólalt Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is. Kijelentette: Magyarország helyzete stabil, nemzetközi súlya egyre nő, és ez azt is jelenti, hogy a külhoni magyarság erős hátországként számíthat az anyaországra, s erős szomszédként és partnerként tekinthetnek rá a szomszédos országok is. Hozzátette: látható, hogy a globalizálódó világ új önmeghatározást is szükségessé tesz, és „a politikai realitások az új transzilvanizmus irányába terelnek minket”. A politikus szerint a nemzeteknek, a nemzetállamoknak és a nemzeti régióknak össze kell fogniuk, hogy megőrizhessék identitásukat, s joggal merül fel a kérdés: ki más lehet Erdély szövetségese a globalista árral szemben, ha nem a magyar és a román állam? „Ha Erdély meg akar maradni és túl akar élni, meg kell szerveznie és fenn kell tartania e szövetségeket. Épp ezért az új transzilvanizmus lényege Erdély szövetsége Bukaresttel és Budapesttel, s Orbán Viktor szavait parafrazálva mondhatjuk: mindenkit érdekeltté kell tennünk Erdély sikerében” – fogalmazott ­Németh Zsolt.

Kijelentette: bízik benne, hogy a soron következő választásokat követően Románia „beléphet abba a közép-európai ligába”, amely síkra száll a nemzetek Európájáért.