Nem tudni, hogy mi vitte rá Viorica Dăncilă kormányfőt, hogy ezt megtegye, de jobban végiggondolhatná, hogy milyen kontextusban szelfizzünk gyermekekkel. Mert egy automata fegyver előtt nem túl szerencsés, az is biztos. A kormányfő a Szociáldemokrata Párt Fehér megyei szervezetének konferenciáján járt Gyulafehérváron, majd Kudzsirra is ellátogatott, ahol a híres fegyvergyár is működik. (Főtér)

VAN MIT MAGYARÁZNIA. Szemet szúrt az Európai Parlament jogi bizottságának, hogy Rovana Plumb, akit az Európai Bizottság közlekedési biztosának jelölt Ursula von der Leyen, kétféle vagyonnyilatkozattal rendelkezik, és ezek eltérnek egymástól. A nyilatkozatok furcsasága, hogy a Romániában beadottban egy hitel szerepel, melynek törlesztőrészlete meghaladja azt, amit Plumb miniszterként havonta összesen keresett, másik két kölcsön pedig olyan személyektől származik, akik politikai hasznot szereztek a politikussal ápolt jó viszonyért cserébe. A kölcsönökkel kapcsolatban egyébként az is felmerül, hogy Plumb valójában a Szociáldemokrata Pártnak szánt támogatásként kapta ezeket, majd cserébe kisebb szívességeket tett. (dw.ro)

HEKKEREK A NÉPPÁRT ELLEN? Náci karlendítéssel pózol többedmagával az Erdélyi Magyar Néppárt frissen újraválasztott elnöke, Csomortányi István azon a fotón, amelyet az EMNP Kolozs megyei szervezete tett közzé vasárnap a Facebook-oldalán. A képen látható fiatalok egyike egy baseballütőt tart a magasba. Az arcok ki vannak takarva, csak Csomortányit lehet felismerni. A fotót a pártelnöknek a szombati küldöttgyűlésen mondott beszédéből kiragadott idézet kíséri: „Az elmúlt hat hónapban elvégzett munka eredménye, hogy mára már egy egységes és tettre kész Néppárt áll a közelgő önkormányzati választások előtt.” A Kolozs megyei EMNP ügyvezető elnöke, Fancsali Ernő elmondta, a fényképet tudomása szerint a megyei szervezet korábbi vezetője, Soós Sándor posztolta ki. Utóbbi határozottan cáfolta az állítást, kijelentve: kilépett az EMNP-ből, és nem foglalkoztatja a Kolozs megyei szervezet sorsa sem. A szervezet egyébként tegnap közleményben jelezte, hogy ismeretlenek törték fel a Facebook-fiókot, és kétes hitelességű és eredetű anyagokat tettek közzé. (Maszol)