Már a szerdai sorsolás előtt köztudott volt, hogy nehéz dolga lesz Krisztának a kazahsztáni vb-n, hiszen a 62 kg-os kategóriában harmincnégyen harcoltak a hat olimpiai kvótáért. A peches sorsolás után viszont biztossá vált, hogy csütörtökön sportolónknak emberfeletti teljesítményt kell nyújtania, ugyanis a világ legjobbjai közé tartozó két sportolót is le kell győznie ahhoz, hogy már Nur-Szultanban megszerezze a tokiói repülőjegyet.

A 23 éves Incze Krisztának a legjobb tizenhat közé jutásért az azeri Elmira Gambarovát kellett legyőznie, akitől korábban kétszer is kikapott. Most a szentgyörgyi lány bizonyult jobbnak (3–2), s következett a világranglistát vezető és vb-címvédő bolgár Tajbe Juszein. A nyolcaddöntőbeli párharcuk első menetében mindkét birkózó visszafogottabban küzdött, de Juszeinnek így is sikerült 2–0-ra vezetnie. A második menet elején Kriszta pontozott, de a meccs 4. percében két vállra fektette őt ellenfele (6–1). Mivel Tajbe Juszein könnyed versenyzéssel, mindenkit maga mögé utasítva bejutott a súlycsoport döntőjébe, Incze vigaszágon birkózhatott tovább az olimpiai kvótáért. Sportolónk péntek délelőtt folytatta a versenyzést, és határozottan kezdett, hiszen 10–1-re győzte le a kínai Luo Xiaojuant. A következőkben a bronzmeccsért küzdhetett, ellenfele pedig a svéd Henna Katarina Johansson volt. Sajnos, most is alulmaradt Kriszta, aki ugyan technikailag jobb volt ellenfelénél, viszont nem tudott mit kezdeni annak brutális erejével. Két győzelem és két vereség után ért véget Incze Kriszta kazahsztáni kalandja, ám az olimpiai álom még él!

– Csalódott vagyok, mert egy lépésre voltam az olimpiai kvótától. Ennek ellenére úgy érzem, meglesz ez a soron következő két turné valamelyikén. Nagyon sokat dolgoztam az idén, de úgy tűnik, még több kell az olimpiához. Még van egypár hónapom, és bele fogok húzni, jobban és keményebben fogok dolgozni, mivel ott akarok lenni Tokióban – nyilatkozta érdeklődésünkre Incze Kriszta. – Sajnos, fizikailag még nem vagyok eléggé felkészülve erre a szintre, de már nem kell sok! A svéd lány erőből vert meg, de pénteken, ha egy kicsit több időm van a két meccs között, talán minden másképpen alakul. A bolgár ellenfelemmel szemben viszont hibáztam és veszítettem. Most pihenek néhány napot, de utána kell készülnöm a budapesti U23-as világbajnokságra, amelyet október végén tartanak – tette hozzá Kriszta.

Eredmény (a unitedworld­wrestling.org szerint): 1. Ajszulu Tinyibekova (Kirgizisztán), 2. Tajbe Juszein (Bulgária), 3. Kavaj Jukako (Japán) és Henna Katarina Johansson (Svédország), 5. Sastin Marianna (Magyarország) és Jong-Szim Rim (Észak-Korea)... 9. Incze Kriszta.

*

A Sepsiszentgyörgyi MSK-nál utánpótlás-neveléssel még mindig foglalkozó Mátéfi Árpád a hónap elején a kovásznai csoportjával – ifjúsági I-es, II-es, III-as és IV-es birkózóival – edzőtáborba vonult, amely a megyeszékhelyi polgármesteri hivatal támogatásával jöhetett létre.