Mamaia tizedszer adott otthont Délkelet-Európa legnagyobb triatlonversenyének, ahol az olimpiai távon a hárompróbázóknak 1,5 kilométer úszást, 40 kilométer kerékpározást és 10 kilométer futást kellett teljesíteniük. Dániel Attila motiváltan és felkészülten érkezett a tengerparti versenyre, ahol 28 perc alatt úszta le a kijelölt távot, a biciklizéssel 1 óra 3 perc, a futással 40 perc alatt végzett. A 24 éves háromszéki versenyző az előző években már kétszer megnyerte Délkelet-Európa legnagyobb nemzetközi triatlonversenyét, valamint idén azzal a céllal állt rajthoz, hogy harmadszor is az első helyen végezzen. Az eddigi eredmények alátámasztották, hogy idén Dániel a legerősebb olimpiai távon, és ezúttal is készen állt a kihívásra.

„Örülök, hogy ismét sikerült az első helyen végeznem a TriChallenge triatlonversenyen. Nehéz hétvége van mögöttem, ugyanis nagyon hullámzott a tenger, ami úszás közben gondot okozott. Ennek ellenére nagyon jól alakult számomra a verseny, hiszen a kerékpározás igen jól sikerült, négyperces előnyt építettem ki a második helyen haladóhoz viszonyítva, majd a futás is jól alakult, végül pedig 7 perces előnnyel értem célba” – nyilatkozta Dániel Attila, aki köszöni Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Prodent, a Bellotto, a Sepsi ReKreatív, a Combridge, az Isostar, a Zone3, a Grimas és a Salvia gyógyszertár támogatását.

Eredmények, TriChallenge Mamaia, elit férfiak: 1. Dániel Attila 2:13:18 óra, 2. Răzvan Ene 2:20:26, 3. Mihai Cupșa 2:23:11. (miska)