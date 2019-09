Csütörtökön a Sió Kupa nyitómérkőzésen a háromszéki lányok az ELTE BEAC Újbuda csapatával találkoztak, s tizennyolc pontos sikerüknek köszönhetően jutottak be a torna döntőjébe. A találkozó első percei kiegyensúlyozott küzdelmet hoztak, hiszen a 4. percben 11–11 volt az állás. A folytatásban azonban a Sepsi-SIC átvette a kezdeményezést, és három perccel később már vezetett is (15–21). A második negyed a budapesti együttesről szólt, amely ledolgozta a hátrányt, sőt, a 17. percben vezetett is (37–36), ám Zoran Mikes tanítványai egypontos előnnyel vonultak szünetre (43–44). A fordulás után egyértelműen a zöld-fehérek voltak a jobbak, s ponterősebb játékuknak köszönhetően a harmadik negyedben alapozták meg sikerüket (56–70). Az utolsó szakasz kiegyensúlyozottabb játékot hozott, de a SIC sikere nem forgott kockán (69–87).

Eredmény: ELTE BEAC Újbuda–Sepsi-SIC 69–87 (20–25, 23–19, 13–26, 13–17). BEAC: Li 10/6, Szabó 13/9, Laklóth 5/3, Mérész 11, Fogg 14/3–Landwehr 11/3, Gocsman 3/3, Galántai 2, Benke, Vincze, Zsámár. SIC: Gödri-Părău 4, Pašić 3/3, Givens 21/9, Mandache 18/3, Butler 12–Topuzović 13/6, Vučetić 8, Cătinean 2, Demeter 2, Kovács 2, Mîrne-Nagy 2, Orbán.

A Sió Kupa pénteki döntőjében lányaink a házigazda KSC Szekszárd gárdájával találkoztak, amely a másik csütörtöki meccsen 90–71 arányban diadalmaskodott az NKE-FCSM Csata együttesével szemben. A finálé pikantériáját az szolgáltatta, hogy a hazai csapatnál játszott a Sepsi-SIC egykori kiválósága, Tyaunna Marshall, aki kiérdemelte a torna legjobb játékosának járó díjat. Az első negyedben a zöld-fehérek meglepték a szekszárdiakat, és egypontos vezetésről várták a második játékrészt (15–16). Ebben viszont sebességet váltottak a hazaiak, akik gyorsan megfordították a mérkőzést, és plusz nyolccal a tarsolyukban zárták az első félidőt (42–34). A térfélcserét követően is a magyar csapat irányította a küzdelmet, s jobb játékának köszönhetően folyamatosan növelni tudta előnyét (63–47). Az utolsó negyedben kiegyenlített csata folyt a pályán, s végül a KSC Szekszárd tizenhét pontos sikerének köszönhetően otthon tartotta a Sió Kupát (76–59). A bronzérmet a Csata szerezte meg, miután 61–76-os győzelmet aratott a BEAC felett.

Eredmény: KSC Szekszárd–Sepsi-SIC 76–59 (15–16, 27–18, 21–13, 13–12). Szekszárd: Studer Á. 6, Marshall 14/3, Theodoreán 5/3, Bálint 5/3, Ruzicková 14/6–Dojkic 17, McCall 8, Kiss 7/3, Studer Zs., Vincze. SIC: Gödri-Părău 10, Topuzović 6, Givens 17/3, Mandache 9/3, Butler 6–Demeter 8, Vučetić 3, Cătinean, Orbán, Kovács, Mîrne-Nagy.

Objektív okok miatt elmaradt csapatunk VBW Cekk Cegléd ellen betervezett felkészülési mérkőzése, ám a hétvégén következik a Sepsi Kupa, amelyen a házigazda zöld-fehérek mellett a szerb KKK Crvena zvezda, a Brassói Olimpia és a Kézdivásárhelyi SE vesz részt. (tibodi)