Olimpiai színek stafétája. A mindenkori sepsiszentgyörgyi Sportnapok első versenyszámának idén a Szabadság tér és az Erzsébet park adott otthont. Mint mindig, most is nagy volt az érdeklődés az esemény iránt, amely a következő eredménnyel ért véget: * egyéni, óvodások: 1. Tulit Gergő, 2. Kelemen Magor, 3. Derzsi Soma * csapat, I–IV. osztály: 1. Ping Pong (Dénes Norbert, Raluca Isar, Lukács Balázs, Bende Hanna, Boér Anita), 2. Sportolók, 3. Gyors Futók; V–VI. osztály: 1. Languszták (Baló Ágnes, Nemes Gréta, Kernászt Sára, Veress Kincső, Botos Petra), 2. Futóművészek, 3. Jaguár w IX–XII. osztály: 1. Atléták (Jánó András, Bálint Krisztina, Molnár Klaudia, Eva Maya Georgescu, Koós Loránd), 2. Birkózók.

Baranta. A Vinca Minor Egyesület szombaton megrendezte hagyományos barantavetélkedőjét, amely ezúttal ostor- és botversenyből állt. Az eredmény: * botos akadálypálya: 1. Barabás Emese, 2. Elekes Tibor, 3 Tóth Vilmos * ostoros akadálypálya: 1. Elekes Tibor, 2. Tóth Vilmos, 3. Barabás Emese.

Birkózás. Szombaton az egykori Kós Károly Iskolaközpont sportterme adott otthont a Baczoni Pál és Sándor Emlékverseny idei kiírásának, amelyen mintegy 120 sportoló vett rész. A háromszéki birkózók eredményei: * ifjúsági III., fiúk: Bilibók Szabolcs (55 kg, Sepsi ISK) 1., Józsa Máté (55 kg, ISK) 3., Orbán Krisztián (60 kg, Sepsiszentgyörgyi MSK) 1., Kertész Mátyás (60 kg, ISK) 2., Tankó Ádám (60 kg, MSK) 3., Nichifor Levente (65 kg, Sepsi-SIC) 1., Kovács Dávid (65 kg, MSK) 3., Claudiu Cârstea (73 kg, ISK) 1., Kolumbán Bence (69 kg, ISK) 1. hely; lányok: Nemes-Nagy Vivien (46 kg, ISK) és Ilyés Henrietta (50 kg, ISK) 1. hely w ifjúsági IV., fiúk: Orbán Krisztián (41 kg, MSK) 3., Menyhárt István (44 kg, ISK) 2., Andrei Rether (52 kg, MSK) 1., Dima Csongor (57 kg, ISK) 3., Bilibók Balázs (60 kg, ISK) 1. hely * ifi V., fiúk: Csatlós Krisztián (28 kg, ISK) 2., Kovács Ervin (28 kg, ISK) 3., Farkas Kende (35 kg, ISK) 2., Kálmán Levente (35 kg, ISK) 3., Ilyés Szabolcs (38 kg, ISK) 2., Sándor Tamás (42 kg, ISK) 2., Victor Dumitru (60 kg, ISK) 2., Nyegra István (60 kg, ISK) 3., Ilyés Norbert (72 kg, ISK) 1., Steigerwald István (72 kg, MSK) 3. hely; lányok: Nagy Maya (26 kg, ISK) 2., Király Melissza (28 kg, ISK) 1., Balázs Vanda (30 kg, ISK) 1., Bacz Anita (34 kg, ISK) 1., Török Emese (37 kg, ISK) 1., Kiss Henrietta (37 kg, ISK) 2., Váncsa Andrea (48 kg, ISK) 3., Székely Erika (52 kg, ISK) 2. hely w gyermek 1., fiúk: Hegyeli Bendegúz (24 kg, MSK) 1., Gocz Ákos (30 kg, MSK) 3., Ștefan Huțul (34 kg, MSK) 2., Tudor Dumitru (35 kg, ISK) 2., Orbán Csongor (57 kg, MSK) 3. hely; lányok: Sándor Tímea (27 kg, ISK), Nyitrai Gréta (29 kg, ISK), Török Szidónia (42 kg, ISK), Román Kincső (47 kg, ISK) – mindannyian 1. hely w gyermek 2., fiúk: Ruzsa Eduárd (24 kg, ISK) 2., Hegyeli Péter (26 kg, MSK) 1., Orbán Róbert (30 kg, MSK) 2., Varga Mátyás (41 kg, MSK) 1. hely. A csapatverseny végeredménye: 1. Sepsi ISK, 2. Székelyudvarhelyi ISK, 3. Brassói ISK.

Szombaton a Sepsi Arénában asztalitenisz-viadalt rendeztek gyermekeknek a Sepsi ISK égisze alatt. Eredmény: * kezdők: 1. Bujdosó Anna, 2. Andreiescu Paula, 3. Andreiescu Anna w haladók: 1. Tóth Vivien, 2., Dénes Anna, 3. Raluca Isar, 4. Bende Hanna * 10 év alatt, fiúk: 1. Orosz Krisztián, 2. Korodi Dániel, 3. Bálint Tamás * 11–13 év, fiúk: 1. Pál Ábel, 2. Lukács Balázs, 3. Korodi Krisztián w ügyességi verseny, fiúk: 1. Urus Kristóf, 2. Pál Ábel, 3. Orosz Krisztián; lányok: 1. Tóth Vivien, 2. Boér Anita, 3. Isar Raluca. A felnőttek versenyében 43 pingpongozó volt érdekelt, akik egész estig ütötték a kaucsuklabdát. Versenyük eredménye: 1. Bardocz Szilárd (Köpec), 2. Finna Gábor (Kézdivásárhely), 3. Pethő Mihály (Felsőrákos), 4. Ionuţ Chelmuş (Kézdivásárhely), 5. Oláh Kriszta (Kézdi).

Minifoci. Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg szombat este Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely öregfiú-bajnokságának összecsapását, amely a házigazdák 5–3-as sikerével zárult. A mérkőzést a szentgyörgyiek kezdték jobban, Bocz József bombagóljával és Silye Levente közeli találatával már az első félidő közepére két góllal elléptek. A második játékrész elején szépítettek a kézdivásárhelyi öregfiúk, de Silye újabb találatával visszaállt a kétgólos különbség. A felső-háromszékiek azonban nem adták fel, kihasználták a házigazdák megingásait és egyenlítettek 3–3-ra. A végjátékot azonban a szentgyörgyi minifocisok bírták jobban, akik Zsigmond Zoltán és Silye újabb góljának köszönhetően 5–3-ra nyertek. Gólszerzők: Bocz József, Silye Levente 3, Zsigmond Zoltán, illetve Csulak Attila, Forró Benedek, Voloncs Barna. A legjobb kapus Fazakas Zoltán (Sepsiszentgyörgy), a legjobb játékos pedig Csulak Attila (Kézdivásárhely) lett. A rendezvény támogatói: Danubius Hotels, Orex, BL-ZS Cons Instal, Thermo Control, Sepsi OSK, Papp Attila, Dragoş Tatu.

Streetball. Az 3×3-as kosárlabda-bajnokság is hagyományosnak számít a Sportnapokon, a viadal pedig a következő eredménnyel ért véget: * U12 vegyes: 1. Csacsogók, 2. Mézes Mázasok, 3. Fikuszok * U15 vegyes: 1. SIC Girls, 2. Nem, 3. Sepsi Girls * U16 vegyes: 1. Akartunk 16-ot, 2. Reggel, 3. Igen * open vegyes: 1. Galaxy Drive, 2. Chicken, 3. Epől.

Sakk. A vasárnapi események egyik fontos momentuma most is a sakkverseny volt, amelynek a megyeszékhelyi Szent György Lovag Sakk Klub volt a házigazdája. Az idei viadalon 45 sakkozó ült asztalhoz. Az eredmény: * ifjúságiak: 1. Lestyán Péter 4 pont, 2. Bege Csaba 3 p., 3. Gombos Sándor 3 p. * felnőttek: 1. Antal Hunor 6,5 pont, 2. Ovidiu Lupu 6 p., 3. Vass Gábor 5,5 p. (t)