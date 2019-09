Jól kezdődött a mérkőzés a Bunduc – Tankó, Cîrstian, Damian, Gajdó, Gazda, Păun, Fozocoş (Gáll, 55.), Babei (Orosz, 63.), Popa (Mojzi, 89.), Pakucs (Bandi, 75.) összetételű kézdivásárhelyi csapat számára, amely a 20. percben már két góllal vezetett. A vendégcsapat hamar magához ragadta a kezdeményezést, Nicolae Păun két könnyebb gólszerzési lehetőséget is elpuskázott, majd a 14. percben vezetéshez juttatta a kék-fehér mezeseket. Szögletrúgás után Răzvan Damian fejelt kapura, amelyet a házigazdák kapusa védeni tudott, a kipattanó labdát Păun első próbálkozásra a kapufára lőtte, majd másodszor a hálóba gurított (1–0). A folytatásban is a felső-háromszéki gárda akarata érvényesült, a kitámadásnak meglett az eredménye, hiszen a 20. percben Păun indítását Emanuel Popa a hosszú sarokba továbbította (2–0). A házigazdák a kétgólos hátrány tudatában sem ijedtek meg, ugyanis a 28. percben Eduard Julei révén szépíteni tudtak (2–1). A szünet után eldurvult a játék, több volt a szabálytalanság, azonban a Kézdivásárhelyi SE hiába próbálkozott, nem tudott újabb gólt szerezni, ráadásul a hajrában Păun megkapta a második sárga lapot is. A Fălticeni az utolsó támadását kihasználva kiegyenlített, miután egy szabadrúgásból előreívelt labdánál a vendégek nem tudtak tisztázni, így Alin Priboi a hosszabbítás utolsó percében pontot mentett csapatának.

„Nagyon jól kezdtük a meccset, az első félidőben tovább növelhettük volna az előnyünket, ha pontosabbak vagyunk. Kár azért az utolsó pillanatban kapott gólért, bosszantó, hogy figyelmetlenség miatt veszítettünk két pontot. Ami viszont biztató, hogy az ifjúsági játékosok jól szálltak be a játékba, elégedett vagyok velük” – fogalmazott Gazda József játékos-edző.

További eredmények: Bákói MSK–Galaci Oțelul 0–2, Ceahlăul Piatra Neamț–Bákói Aerostar 0–2, Pașcani–FC Ozana Târgu Neamț 2–6, Galaci U–FC Botoșani II. 2–4, Foresta Suceava–Focșani 1–1, Hușana Huși–Știința Miroslava 3–0, Bucovina Rădăuți–Sporting Liești 4–0.

A rangsor:

1. Aerostar 5 0 0 11–4 15

2. Rădăuţi 4 0 1 13–3 12

3. Oţelul 4 0 1 8–4 12

4. Suceava 3 2 0 11–4 11

5. Focşani 3 1 1 6–3 10

6. Ceahlăul 3 0 2 9–6 9

7. Ozana 2 1 2 10–7 7

8. Botoşani 2 1 2 10–12 7

9. KSE 0 5 0 3–3 5

10. Fălticeni 1 2 2 4–9 5

11. Huşi 1 1 3 4–5 4

12. Bákó 1 1 3 1–4 4

13. Miroslava 1 1 3 8–12 4

14. Lieşti 1 1 3 3–10 4

15. Galac 0 2 3 4–9 2

16. Paşcani 0 0 5 7–17 0

A 6. forduló programja (szeptember 27–28.): Bákói Aerostar–Sporting Liești, FC Botoșani II.–Foresta Sucea­va, FC Ozana Târgu Neamț–Galaci U, Kézdivásárhelyi SE–Bucovina Rădăuți, Știința Miroslava–Bákói MSK, Focșani–Hușana Huși, Ceahlăul Piatra Neamț–Pașcani, Galaci Oțelul–Șomuz Fălticeni. (miska)