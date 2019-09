Előző írásunk

A Sepsi OSK II. továbbra is hibátlan a negyedosztályú labdarúgó-bajnokságban, ugyanis a 6. fordulóban hazai pályán legyőzte Bardoc csapatát. A második Papolci FC és a harmadik Barót is nyerni tudott, előbbi Gelence vendégeként, utóbbi a vendég Csernátoni FC ellen. Kovászna, Szitabodza és Réty is diadalmaskodott, viszont a Nagyajta–Berecki FC mérkőzésen osztozkodtak a pontokon.