AgroFeszt: a gazdák ünnepe

Miként a címe is mutatja, elsősorban a repülésről szól a pécsi MárkusZínház bábjátékosainak A repülés története című előadása, de nem csak erről. Egy kicsit a barátságról is, egy kicsit az elmúlásról is, és talán az is bátran kijelenthető róla, hogy az emberiségnek a lehetetlennel való örök harcát próbálja megidézni két rongybábu, néhány egyszerű tárgy, és persze a zene segítségével.