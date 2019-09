Még van pályázható pénz a kisgazdaságok támogatására

Előző írásunk

Két napon keresztül zajlott a megye mezőgazdászainak ünnepe, az AgroFeszt, a Székelyföldi Gazdanapok társrendezvénye. Kovászna közelében, az egykori lőtér területén eddig is szerveztek megyei szarvasmarha-kiállítást és -bírálatot, idén juhszemle, valamint számos kísérőesemény is szerepelt a programban azzal a céllal, hogy a lakosság közelebb kerüljön a mezőgazdasághoz, tudatosuljon benne: a gazdáink által előállított alapanyagokból készülnek azok a helyi termékek, amelyek fogyasztása egészséges, megvásárlásukkal pedig a háromszéki gazdaság életben tartásához, megmaradásához is hozzájárulunk.