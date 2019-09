Az idei rendezvényhez egy villámcsődülettel a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző IX. B osztálya is csatlakozott a Rákóczi-emlékév keretében, méltóképpen emlékezve meg a szabadságért küzdő II. Rákóczi Ferenc uralkodó magyar fejedelemmé választásának 315. évfordulójáról. Betanította Kis Emese magyartanár. Közösen elénekelték A jó lovas katonának című verbuváló dalt és kirajzolták a béke nemzetközi jelét. António Guterres ENSZ-főtitkár idei üzenetét Bagyinka Ágota, a Zöld Nap Egyesület paksi önkéntese olvasta fel. A villámcsődületbe a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete is bekapcsolódott. Az esemény végén bárki üzenetet küldhetett – akár névtelenül is – a helyszínen felállított vászon békefalon. A béke világnapja a Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi sportiroda által szervezett kerékpáros felvonulással zárult, amelyre több mint hetvenen neveztek be és tették meg a 3,5–4 km-es útszakaszt. A kerékpáros felvonulást követően a résztvevők között kisebb nyereménytárgyakat és könyveket sorsoltak ki.