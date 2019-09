Vitatják Soós Zoltán jelölését

Kívülről és belülről is bírálják az RMDSZ Maros megyei szervezetét amiatt, hogy előválasztás és politikai egyeztetések nélkül jelölte Soós Zoltánt arra, hogy a jövő évi önkormányzati választásokon ő mérkőzzön meg a marosvásárhelyi polgármesteri tisztségért. A bírálatokat a Krónika napilap foglalta össze, amely vezércikket is szánt a témának azzal a címmel, hogy Az RMDSZ lemondott Marosvásárhelyről.

Az RMDSZ ottani szervezetének éléről júniusban eltávolított Vass Levente parlamenti képviselő közösségi oldalán közölte: a marosvásárhelyi küldöttek 70 százaléka nem támogatta a polgármesterjelölt személyét a Maros megyei küldöttgyűlésen rendezett szavazáson. A képviselő azt is kifogásolta, hogy semmilyen előzetes belső konzultáció nem előzte meg a szerinte súlyosan szabályzatellenes jelöltállítást.

Méltatlannak tartja a jelöltállítást Brassai Hunor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosvásárhelyi szervezetének elnöke is, aki szerint az RMDSZ megyei vezetősége súlyos hibát követett el. Emlékeztetett arra a javaslatára, hogy a három erdélyi magyar párt közösen állítson olyan polgármesterjelöltet, akit mindegyik magyar párt támogat. Brassai úgy fogalmazott: „Péter Ferenc megyei RMDSZ-elnök a jelöltállítási folyamat minden racionális lépcsőfokát átugorva, minimális egyeztetéseket sem téve, büszkén jelentette be a – véleménye szerinti – marosvásárhelyi összmagyar jelöltet.”

Szomorúságának adott hangot az előzetes egyeztetés nélkül hozott döntés miatt a Magyar Polgári Párt (MPP) megyei szervezetének elnöke is. Berki Ferenc a közösségi hálón tett bejegyzésben közölte: természetesnek tartotta volna, hogy az RMDSZ-szel ápolt szövetségük jegyében előzetesen egyeztetnek, akárcsak azt, hogy az EMNP véleményét is kikérik. A polgári párti politikus úgy véli, Marosvásárhelyt csak abban az esetben lehet visszaszerezni, ha sikerül valódi összefogást megteremteni. A megyei MPP-elnök kifogásolta, hogy a Soós indításáról szóló döntést az RMDSZ megyei vezetőségén belüli „kis klikk” hozta meg, ami szerinte oda vezet, hogy az RMDSZ polgármesterjelöltje ismét vereséget szenved, és a szövetség elveszítheti a megyei önkormányzat fölötti irányítást is a jövő évi helyhatósági választáson.

A kritikákra reagálva Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke a maszol.ro hírportálnak kijelentette: véget kell vetni az ujjal mutogatásnak és kritizálásoknak. „Most elsősorban az építkezésre, a munkára kell odafigyelnünk. Persze, minden kritikának helye van, egészen addig, amíg ez nem a munkának a rovására megy” – tette hozzá. Kovács Levente Maros megyei ügyvezető elnök azt nyilatkozta: a szövetség Soós Zoltánban látja azt az embert, aki el tudja nyerni Marosvásárhely polgármesteri tisztségét. Szerinte most már nem lett volna idő előválasztás megszervezésére, „egyébként nem kérte senki”. A portál szerint Porcsalmi és Kovács egy közvélemény-kutatás eredményét is felhozta Soós jelölése mellett.

Soós Zoltánnak 2020-ban kevesebb az esélye a polgármesteri tisztség elnyerésére, mint négy évvel ezelőtt, akkor ugyanis egy magyar előválasztás győzteseként indult az önkormányzati választáson – állapítja meg vezércikkében a Krónika. A lap szerint „a Maros-parti várost közel két évtizede szomorító Dorin Florea megkönnyebbülten hátradőlt a karosszékben, és a sokadik újrázás magabiztos reményében kért magának egy kávét. Nagyon úgy fest ugyanis, hogy Marosvásárhely odaveszett végvár marad a magyarság számára közigazgatási szempontból, és ez mindenekelőtt az RMDSZ bűne.”