Jövő hétfőn benyújtanák

A hét folyamán lezárulnak a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos megbeszélések, és a dokumentum benyújtásának dátumáról is döntenek – nyilatkozta tegnap Ludovic Orban NLP-elnök, aki szerint „a Dăncilă-kormány napjai meg vannak számlálva”.

Megbuktatásához 233 szavazatra van szükség, és most már csak a Liberálisok és Demokraták Szövetségének maradék tagjainak aláírására várnak: az NLP, MRSZ, NMP és RMDSZ után Victor Ponta pártja is csatlakozott, sőt, egyes értesülések szerint a nemzeti kisebbségek hét képviselője is hajlandó megszavazni a bizalmatlansági indítványt, habár csak egyikük adta a nevét a benyújtásához. Velük együtt 216 voksa van az ellenzéknek, azaz pontosan az LDSZ 17 embere hiányzik a győzelemhez. Călin Popescu-Tăricea­nu pártja azonban megosztott, egy részük a kormányhoz húz.