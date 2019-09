A Brassó–Bors sztráda 416 kilométeréből eddig 75 kilométert adtak át, a még hátramaradt 341 kilométer megépítését 17,9 milliárd lejre becsülik az országos útkezelő társaság képviselői, akik nevük elhallgatása mellett nyilatkoztak az economica.net portálnak. A költségek növekedése az azóta bekövetkezett változásokkal magyarázható: részben a drágulásokkal, részben azzal, hogy az első felmérések 16 éve készültek. További kisajátításokra is szükség volt, hidrotechnikai munkálatok elvégzésére, a közművek és a mezőgazdasági utak áthelyezésére stb. A 2003-as megvalósíthatósági tanulmányban még nem szerepel a Meszes-alagút sem, amely Románia leghosszabb autós alagútja lesz, ha elkészül (évekig per tárgya volt, és most sem tudni, mi van vele). Eddig az állam 15,41 milliárd lejt (3,3 milliárd eurót) költött a Brassó–Bors autópályára, jelenleg 39 kilométeren építkeznek, 115 kilométerre folyamatban vannak a versenytárgyalások, 41 kilométerre éppen versenytárgyalást hirdetnek. A Brassó–Marosvásárhely szakaszra most készítik az új megvalósíthatósági tanulmányt. (Transindex)

LEMONDATNÁ CSOMORTÁNYIT. Lemondásra szólította fel az EMNP szombaton újraválasztott elnökét az RMDSZ szóvivője. Hegedüs Csilla tegnap kiadott közleménye szerint Csomortányi Istvánnak az összes hasonló elveket valló párttársával együtt távoznia kell a közéletből, mert „nem pusztán önmagára és a politikai szervezetére, hanem a teljes erdélyi magyarságra hoz szégyent az, aki neonáci karlendítésre ragadtatja magát, de az is, aki ezt a cselekedetet relativizálni, mentegetni vagy eltussolni akarja”. Az EMNP elnökéről vasárnap jelent meg egy karlendítős, fiatalkori fénykép a párt Kolozs megyei szervezetének közösségi oldalán, amelyet a párt közleménye szerint feltörtek, így került oda az „ismeretlen eredetű és kétes hitelességű tartalom”, amelyet töröltek. Csomortányi István is közleményben reagált, szerinte „ízléstelen facebookos manipuláció” történt. (MTI)

VÉDTELENEK A DIÁKLÁNYOK. Elloptak, megerőszakoltak és megöltek egy 11 éves kislányt a Dâmboviţa megyei Gura Suţii faluban. A gyermek pénteken az iskolából ment hazafelé, és az utcai videokamerák felvételei szerint az otthona közelében tűnt el. A rendőrség csak két nap múlva talált rá a faluvégi kukoricásban. A gyanú – ugyancsak a videofelvételek alapján – egy holland állampolgárra terelődött, aki egy Bukarestben bérelt kocsival épp péntek délután hajtott át a településen, és csak fél óra múlva ért a két-három kilométerre levő szomszéd faluba. Még aznap el is utazott Romániából, tegnap pedig – miután a román hatóságok holland kollégáikhoz fordultak, és kiderült, hogy már több erőszakos bűncselekmény van a rovásán – szándékosan belehajtott egy tehergépkocsiba és meghalt. (Digi24)