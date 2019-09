A visegrádi országok kormányainak képviselőivel folytatott kerekasztal-beszélgetésen felszólalva hozzátette: az Egyesült Államok is szerepet játszott abban, hogy Magyarország a legnagyobb gazdasági növekedést érte el az Európai Unióban. Kitért arra, hogy – mint azt a májusi csúcstalálkozón is megállapították – Washington és Budapest politikájában számos közös pont található. Mindketten az egyik legfontosabb feladatnak tekintik saját állampolgáraik és országuk megvédését, továbbá fenntartják a jogot annak eldöntésére, hogy ki léphet be az országba, kikkel akarnak együtt élni. Mindkét ország jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében is, hogy meg tudja védeni a határait.

Kérdésekre válaszolva hangoztatta, hogy Magyarország tiszteletben tartja az Európai Unió által vallott közös értékeket. Mint mondta, a magyar kormány a kölcsönös tiszteletre alapozza a külpolitikáját. Minden ország nemzeti érdekeit tiszteletben kell tartani az új világrendben, és ez várható el Magyarországgal szemben is – emelte ki. Leszögezte, hogy a kelet–nyugati együttműködés erősödése egész Európa érdeke.

Mint mondta, az Orbán–Trump találkozón is téma volt a közép- és kelet-európai térség szerepe a nemzetközi együttműködésben, így a transz­atlanti kapcsolatokban. Megemlítette, hogy mindkét ország fontosnak tartja felemelni szavát a keresztény közösségek üldöztetése ellen számos konfliktustérségben.

A panelbeszélgetést vezető Edward Lucas, a CEPA alelnöke kiemelte, hogy az amerikai–magyar csúcstalálkozó az egész közép-európai régió számára fontos eredményeket hozott.

Kérdésre válaszolva Szijjár­tó Péter elmondta, hogy az Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók ellenére számos nyugati ország növelte kereskedelmét Oroszországgal, az energiabeszerzés többágúvá tételének esetében pedig az uniós és amerikai partnerek is adósak az alternatívák megteremtésének segítésével.

A magyar miniszter kitért a Három Tenger Kezdeményezésre is, amelynek célja, hogy az Európai Unió stratégiájával megegyező közös infrastrukturális fejlesztéseket hajtsanak végre a Balti-, az Adriai- és a Fekete-tenger térségében. Hangoztatta, hogy ennek az együttműködésnek is elsősorban akkor van értelme, ha tettek követik a szép szavakat.

Ukrajnával kapcsolatban Szijjártó Péter az mondta, hogy Magyarország bizakodóan tekint az új ukrán elnökkel folytatott együttműködésre, de tetteket vár Kijevtől. Az előző ukrán vezetés számos jogot elvett a magyaroktól, köztük csorbította az anyanyelvhasználat jogát – tette hozzá. Leszögezte, hogy a magyar kormány nem kér további jogokat számukra, csak azt, hogy a korábbiakat adják vissza.