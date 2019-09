Forgalom és nyereség szempontjából is jól teljesítettek tavaly a Háromszéken működő készruhagyárak, és bár továbbra is ezek a legnagyobb foglalkoztatók, legtöbbjük munkaerő-veszteséggel szembesült. A vezető háromszéki vállalkozásokra vonatkozó adatokat a megyei kereskedelmi és iparkamara tette közzé a napokban, a legeredményesebb cégeket pedig október 10-én díjazzák a sepsiszentgyörgyi Leonor Ballroom rendezvényteremben.

Édler András kamaraelnök szerint megyénk gazdaságát összességében fejlődés jellemzi, nőtt a vállalkozói kedv, hiszen tavaly 112 céggel több tevékenykedett térségünkben, mint 2017-ben. Összforgalmuk 6 százalékkal volt magasabb – 6 milliárd lejről közel 6 milliárd 400 millió lejre nőtt –, nyereségük pedig 10 millió lejjel volt több (494 millió lej) a vizsgált időszakban, mint egy évvel korábban.

Húzóágazat továbbra is az ipar, valamint a kereskedelem, előbbi 652, utóbbi pedig 1352 működő vállalkozást összesít megyeszerte, és az összforgalom 38,7, illetve 30,8 százalékát adják, a két ágazat tehát a megye üzleti forgalmának több mint kétharmadát teszi ki. Jelentős fejlődés tapasztalható a turizmus terén – hívta fel a figyelmet a kamaraelnök, az ágazatban tevékenykedő mintegy 300 cég tavaly 30 százalékos növekedést ért el forgalom tekintetében, nyereségük 13,2 millióról 21,7 millió lejre nőtt, s több mint 1300 személynek biztosítottak munkát megyeszerte. Hasonlóan jól teljesítettek a kutatás, fejlesztés és IT szakterületen működő vállalkozások, forgalmuk 25 százalékkal volt magasabb tavaly, mint egy évvel korábban, és 9 százalékkal több alkalmazottat foglalkoztattak, mint 2017-ben.

A kamara elnöke azt is megjegyezte: a háromszéki építőiparban egyfajta átrendeződés tapasztalható, az állami megrendelések helyett a cégek jobbára a magánszférából érkező felkéréseket fogadják el. Az ágazatban tavaly 455 háromszéki vállalkozás tevékenykedett, forgalmuk 221 millió lejről 253 millióra emelkedett, s összesen 31,5 millió lejes profitot értek el.



Cégek a rangsorban

A megvalósított forgalom alapján össze­állított rangsort ezúttal is az Erdővidéken bejegyzett Brassói Tejgyár vezeti 468 millió lejjel, második a sepsiszentgyörgyi Bertis 193,1 millió lejjel, a kézdivásárhelyi Nexxon pedig a harmadik (159,2 millió lej).

A legnyereségesebb vállalkozás 2018-ban a Kézdivásárhelyen működő Zarah Moden volt – 15,17 millió lejjel –, második a rangsorban 14,7 millió lejjel a Brassói Tejgyár, a megyeszékhelyi Olt textilgyár pedig harmadik 13,8 millió lejjel. A profit alapján összeállított listán negyedik a sepsiszentgyörgyi Bertikris (8,5 millió lej), őt követi a Combridge (6,6 millió lej), a pékiparban érdekelt Madexport (5,9 millió lej), illetve a rozsnyói Dino Parkot működtető sepsiszentgyörgyi HCR Kft. 5,2 millió lejjel.

Hiány a munkaerőpiacon

A munkaerőhiány a háromszéki cégeket sem kerülte el, Édler András szerint a foglalkoztatottak számát összesítő tízes listán szereplő vállalkozások zöme veszített dolgozóiból tavaly is, ám a csökkenés enyhébb (217 fő), mint egy évvel korábban. Az érintett tíz cég közül hat készruhagyártásra szakosodott, összesen közel 3900 alkalmazottnak biztosítottak munkát 2018-ban. A legtöbben, 999-en a kézdivásárhelyi New Fashionnél dolgoztak, az RGT csoportnál is közel ezren tevékenykedtek, míg a Zarah Moden 764 munkást foglalkoztatott. A rangsorolt cégek közül csupán az RGT-nél nőtt érezhetően (35 százalékkal) a foglalkoztatottak száma, a legjelentősebb munkaerő-veszteséget (57 százalék) a kézdivásárhelyi S’Mode Rt.-nél jegyezték.

Több megyeszékhelyi cég is bekerült a legnagyobb foglalkoztatók közé, a Valkesnél 621-en, a Bertisnél 541-en, a Közüzemeknél 342-en, az Olt textilgyárban pedig 312-en dolgoztak. Édler András kiemelte, a legeredményesebb háromszéki vállalkozások közt egyre több a helyi cég, amit azért tart lényegesnek, mert sok helybelinek biztosítanak munkát, s úgy tartja, ez biztonságosabb, mintha egy nemzetközi cégnél kellene dolgozniuk.