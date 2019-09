A tervezet több kedvező intézkedést, lényegében adócsökkentést irányoz elő, az indoklás szerint ugyanis a tengeri talapzatban rejlő nyersanyag kitermelése kockázatos, a módosításokkal pedig növelni akarják Románia vonzerejét a befektetők számára. A bukaresti kormány tavaly fogadta el a fekete-tengeri földgáz kitermelését lehetővé tevő jogszabályt, amit azonban az érdekelt beruházók, az osztrák OMV-Petrom és az amerikai ExxonMobil számára kedvezőtlen formában szavazott meg a parlament Liviu Dragnea akkori szociáldemokrata pártelnök javaslatára. Emiatt az ExxonMobil azt a lehetőséget is lebegtette, hogy kivonul a projektből. A befektetők még nem hoztak döntést a kitermelés elkezdéséről. A fekete-tengeri földgáz kitermelését nemrég Donald Trump amerikai elnök is sürgette, amikor hivatalában fogadta Klaus Iohannis államfőt. Az ügy politikai hátteréhez tartozik, hogy a tervezet néhány nappal Viorica Dăncilă miniszterelnök amerikai látogatása előtt jelent meg, és a tervek szerint Mike Pence amerikai alelnökkel energetikai témakörben is megállapodást írnak alá.

Az Inscop Research közvélemény-kutató szintén múlt hét végére időzítette annak a felmérésnek a közzétételét, amely a lakosság energetikai kérdésekben kinyilvánított álláspontját vizsgálta. A megkérdezettek 75,6 százaléka értett egyet a fekete-tengeri földgáz kitermelésével, 14,7 százalék ellenezte. A legtöbb megkérdezett (37 százalék) úgy vélte, hogy így a romániai lakosság előnyösebb áron jutna gázhoz, 17,6 százalék Románia energiafüggetlenségének elnyerését látja ezáltal megvalósíthatónak. A megkérdezettek fele szerint az oroszok húznák a legtöbb hasznot abból, ha a nyersanyagot nem termelik ki. A válaszadók 54 százaléka úgy véli, hogy amennyiben Románia több gázt termel ki, mint amennyit elfogyaszt, a fölösleget raktározza el, 40 százalék az eladása mellett foglalt állást. A megkérdezettek 65,9 százaléka ugyanakkor a cernavodai atomerőmű két újabb reaktorának megépítését is támogatja, 22,6 százaléka ellenzi.

A Fekete-tenger Neptun kontinentális talapzatában 42 és 84 milliárd köbméter közöttire becsült gázmennyiség rejlik, amelynek kitermelésében Magyarország is érdekelt. Tavaly magyar vállalatok kötötték le a két ország gázhálózatát összekötő román–magyar interkonnektor teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres szállítási kapacitását. (Fer–MTI)