III. Háromszéki teljesítménytúra

Szeptember 28-án, szombaton idén harmadik alkalommal rendezi meg teljesítménytúráját a Háromszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület, ahová várnak minden természetbarátot, terepfutót, túrázót és biciklizőt. A túrák 15, 30, illetve 50 km-es szakaszokon zajlanak, az utóbbi távra jelentkezhetnek terepbiciklizők is. A teljesítménytúra szakaszai: Kisbakancs-táv (15 km, +500 m szint): József Attila utcai Nagy-kúria–Büdöskút–Pacé–Kéni-puszta–Szalamáj-puszta–itatók–napelempark–Marinka-puszta–Köl­cze-puszta–Sasa Trail–József Attila utcai Nagy-kúria. * Görgő-táv (30 km, +1000 m szint): József Attila utcai Nagy-kúria–Büdöskút–Pacé–Kéni-puszta–Szalamáj-puszta–Benedek-mező–Előpatak–Havad-tető–Gyertyános-tisztás–Görgő-csúcs–Sugásfürdő–Avas-puszta–Kerekerdő–Bíróné-puszta–Világlátó–József Attila utcai Nagy-kúria. * Vadas-táv (50 km, +1500 m szint): József Attila utcai Nagy-kúria–Büdöskút–Pacé–Kéni-puszta–Szalamáj-puszta–Benedek-mező–Előpatak–Havad-tető–Árkosi Vadas–Árkos–Kerekerdő–Bíróné-puszta–Világlátó–Sasa Trail–Kölcze-puszta–Marinka-puszta–napelempark–itatók–Szalamáj-puszta–Kéni-puszta–Pacé–Büdöskút–József Attila utcai Nagy-kúria. Részvételi díj: felnőtteknek 30 lej, felnőtt EKE-tagoknak 20 lej, diákoknak 10 lej, 10 év alatt ingyenes. Érdeklődni Kozma Zoltánnál a 0740 012 081-es telefonon.

Könyvbemutató

JÓZSA ATTILA A második esély – Egy szívátültetés regénye című könyvét csütörtökön 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében mutatják be. Méltatják és a szerzővel beszélgetnek Both Erzsébet és Para Olga magyartanárok, Domokos Zsuzsa tanítónő. Közreműködik László Károly (Puki bácsi) ny. színművész, Mátyás Ferenc klarinéton és Józsa Noé­mi (részletet olvas fel).

KELEMEN ANDOR zenész, író Tűzdoromb – Kulcs önmagadhoz című könyvét csütörtökön 18 órától Uzonban az Erdélyi Lajos Községi Könyvtárban és pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Fapados Kultúr Caféban mutatják be. Jelen lesz a könyv lektora, Kósik Szilvia természetvédelmi mérnök, népdalénekes.

Színház

BEMUTATÓ A ROMÁN SZÍNHÁZBAN. A sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház a 2019–2020-as évad első bemutatóját ma 19 órától tartja a Művész Teremben. A Goethe Faustja alapján készült Faust Family című előadást Nagy Botond rendezte Kali Ágnes és Horváth Benji feldolgozásában. Az előadást 14 éven felüli nézőknek ajánlják. Jegyek vásárolhatóak online a biletmaster.ro honlapon, a kulturális szervezőirodában és a színház jegypénztáránál.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ ma 18 órától A halhatatlanságra vágyó királyfi című előadását játssza Sepsiszentgyörgyön a bábszínház stúdiótermében. Jegyfoglalás a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél. Jegyeket váltani a helyszínen az előadások előtt fél órával lehet 7 lejért.

Kiállítás

ERŐSS IGNÁC ÁLLANDÓ TRÓFEA­KIÁLLÍTÁSA. A Vadon Egyesület és Székelyföld Vadászati Közgyűjteménye állandó kiállítást avat a néhai Erőss Ignác trófeáiból szeptember 27-én, pénteken 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében (Bene-ház, Gróf Mikó Imre utca 11. szám). A vendégeket Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója köszönti. Erőss Ignác munkásságát László Béla, a Kovászna Megyei Vadász-horgász Egyesület elnöke méltatja. Erőss Ignác családja nevében köszöntőt mond ifj. Erőss Ignác. A belépés díjtalan.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Hercegnő csodaországban – orosz animációs családi film, románul beszélő; 16.45-től Kópé – kanadai–amerikai animációs, vígjáték, családi film, magyarul beszélő; 18 órától Az – Második fejezet – amerikai–angol thriller, román felirattal; 18.30-tól Ad Astra – Út a csillagokba – amerikai–brazil misztikus kalandfilm, román felirattal; 20.45-től Downton Abbey – angol dráma, magyarul beszélő; 21 órától A hűséges férfi – francia romantikus vígjáték, dráma, román felirattal.

Előadás a máltásoknál

Minden szülő számára új korszak kezdődik, amikor a gyereke óvodába vagy iskolába kezd járni. Fejlődéslélektani szempontból a másodlagos szocializációs színtér fontos szerepet játszik, nem csak a gyerek életében. Az eddigitől eltérő élethelyzet sok megoldásra váró feladatot von maga után. Az új típusú társas élmény a gyerek számára ugyanúgy kihívást jelent, mint a szülőknek. Pozitív és negatív élményekkel egyaránt fognak gazdagodni, azonban a csoportba való beilleszkedés nem mindig zajlik zökkenőmentesen, különböző problémák merülhetnek fel. Máté-Szentkirályi Orsolya pszichológussal közösen keresik a választ a következő kérdésekre: Milyen problémákkal szembesülhetünk? Mit tehet a szülő, ha a gyereke szorong, nem érzi jól magát az adott környezetben, ha a társai piszkálják, kiközösítik? Az ingyenes előadást szeptember 26-án, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat új előadótermében tartják (1918. december 1. út 18-as tömbház, O lépcsőház, földszint; bejárat a jelzőlámpáknál levő Clinica Sante mellett, a Nemlátók Szövetségénél).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utca 11. szám alatti Galenus 4 (telefon: 0367 800 011) éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Esztelneken csütörtökön 9–14 óráig a 2-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Maksán és Sepsibesenyőn, csütörtökön Dálnokon a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (sík­üveget nem fogadnak el).

TÁJÉKOZTATÓ TALÁLKOZÓK. Az Alutus Regio Egyesület munkatársai csütörtökön Málnáson 11 órától a polgármesteri hivatalban és Sepsibükszádon 13 órától a polgármesteri hivatal vendégházában ismertetik a közeljövőben kiírásra kerülő LEADER-pályázati lehetőségeket.

MIKÓS VÉNDIÁKOK. A Székely Mikó Kollégium Véndiákjainak Társasága ma 18 órától a Mikóban a májusi és júniusi megbeszélések folytatásaként újabb megbeszélést hirdet meg, amelyre a 2010 előtt érettségizett évfolyamok véndiákjait várja. A találkozás célja a társaság felújítása, illetve az őszi mikós rendezvényekbe való bekapcsolódás.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

TAGDÍJFIZETÉS ÉS BÁL. A sepsiszentgyörgyi Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a Kőrösi Csoma Sándor utcai székházban. Az idősek világnapi báljára szeptember 29-én 18 órától a Park vendéglőbe várnak minden nyugdíjast.

EMLÉKTÚRA SZÁRAZAJTÁRA. A Természetjárók Baráti Társasága emléktúrát szervez csütörtökön a szárazajtai vesztőhelyre. Útvonal: Málnásfürdő, Főgerinc, Hosszúsarok, Foglalás-tető, Matára-plató, Száraz­ajta, Olútja, Zalánpatak, Szilos-tető, Málnásfürdő. Indulás Sepsiszentgyörgyről a 6.46 órai vonattal, visszatérés Málnásfürdőről a 17.41 órai vonattal. Távolság: 24 km. Túravezető: György Ignác.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17.30 óráig Bitán az iskolában, 18–19.30 óráig Rétyen a zeneteremben fogadják az érdeklődőket.