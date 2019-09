Bod Péterre emlékeztek

Igét hirdetett Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Felidézte, hogy Bod Péter egész életét küldetésének szentelte, tettei, szavai pedig ma is fontos üzenetet hordoznak. Úgy kívánt tanítani, igét hirdetni, hogy a nemzeti hagyományokból ne hiányozzon az egyetemes emberi lélek. Életének 57 éve alatt valódi kincseket hagyott hátra egyházának és az egész nemzetnek, sőt, emlékezete áldott, hiszen holtában is tanít, hat ránk ma is.

Bod Péter életéről, munkásságáról dr. Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese tartott előadást. Elmondta, a tudós lelkipásztornak eddig inkább történészi, irodalomtörténészi, térképészi tevékenységéről írtak, teológusi oldala nem kapott különösebb figyelmet. Minden munkáját áthatja az Úr szeretete és népünk tisztelete – jelentette ki az esperes, majd részletesen bemutatta a lelkipásztor tanulmányi és szolgálati helyeit: Felsőcsernáton, Nagyenyed, Felsőbánya, Leiden, Olthévíz, Fogaras, Sorostély, Magyarigen.

Szegedi László generális direktor magyarigeni gyermekkorát idézve fel elmondta: Bod Pétertől tanulta meg, hogy a lelkipásztor teljes életét a köz és Isten szolgálatába állítja. A templomkertben koszorúkat helyeztek el Bod Péter és családja sírjánál. Az alkalomra felújították a családi sírokat és emléklapot készíttettek.