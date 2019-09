Michael Douglas hetvenöt éves

Michael Douglas neve és arca a San Francisco utcáin című tévés krimisorozat zöldfülű felügyelőjeként vált ismertté. A nyolcvanas években A smaragd románca és A Nílus gyöngye című kalandos, romantikus vígjátékban alakított akcióhőst Kathleen Turner és régi jó barátja, Danny DeVito oldalán, később partnernőjével forgatta A rózsák háborúja című fekete humorú vígjátékot egy házasság végnapjairól.

1987-ben megkapta a legjobb színésznek járó Oscar-díjat az Oliver Stone rendezte Tőzsdecápák gátlástalan és cinikus tőzsdeügynöke, Gordon Gekko megformálásáért. A következő évben saját produkciós céget alapított, ennek égisze alatt született többek között az Egyenesen át és Az esőcsináló című film. Douglas sötétebb karaktereket is eljátszott a filmvásznon: 1987-ben a Végzetes vonzerő című filmben egy yuppie-t alakított, akinek szörnyű árat kell fizetnie egy mentálisan kiegyensúlyozatlan nő (Glenn Close) társaságában eltöltött éjszakáért, 1989-ben egy ellenszenves zsarut személyesített meg a Fekete eső című, Japánban játszódó krimiben.

1992-ben forgatta az Elemi ösztönt Sharon Stone-nal, 1993-ban készült az Összeomlás, amelyben egy hétköznapi embert alakít, aki egy forgalmi dugóban bekattan és ámokfutásba kezd. A Szerelem a Fehér Házban című filmben özvegy elnökként, Annette Bening oldalán hölgynézők millióinak szívét dobogtatta meg. 1996-ban került a moziba a Ragadozók című kalandfilmje, 1998-ban A tökéletes gyilkosságban megcsalt férjként állt csavaros bosszút. Életének egyik legsikeresebb éve 2000 volt: a kritika agyondicsérte a Pokoli hétvége és a Traffic című filmben nyújtott alakítását, nem mellesleg az utóbbi film átlépte a 100 millió dolláros bevételi álomhatárt.

A híres amerikai zongoristáról, Liberace-ról szóló filmjéért 2013-ban Emmy-díjat, majd 2014-ben immár negyedik alkalommal Golden Globe-díjat vehetett át – tíz évvel korábban már megkapta a Golden Globe-életműdíjnak számító Cecil B. DeMille-díjat is. Ma is szüntelenül dolgozik. Idén újabb Golden Globe-szoborral is gazdagította gyűjteményét. Douglas 2018-ban kapott csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán, amelyet apja, az akkor 101 éves Kirk Douglas társaságában leplezett le.