A meglévő, bő negyvenéves tűzoltóautó több helyen is erősen rozsdásodik, ráadásul csak nehezen és költségesen javítható motor- és kuplunghibája van, ezért már tavaly felmerült, hogy valamilyen módon új eszközt kell beszerezni. A tűzoltókocsik rengetegbe kerülnek, ezért a modern utánfutó beszerzése tűnt kézenfekvő megoldásnak. Az árán kívül mellette szólt az is, hogy hat köbméteres víztartálya meglehetősen nagynak mondható – a jelenlegi autóé alig 2,9 köbméteres –, traktor és terepjáró után is köthető, ráadásul felszereltsége lehetővé teszi, hogy habbal is olthassanak, tarlótűz esetén használják vagy éppen útmosást és a zöldövezet öntözését is megoldják segítségével.

„Nem olcsó felszerelés, de ha a szükség úgy hozza, megfizethetetlen, hiszen a sepsiszentgyörgyi vagy baróti tűzoltók kiérkezéséig sem kell ölbe tett kézzel állnunk, hanem hatékonyan cselekedhetünk. Fontos azért is, mert így megőrizhetjük a nagy hagyománnyal rendelkező, harminc tagot számláló önkéntes tűzoltó csoportunkat: ugyanis ha a meglévő gépjárművünket szanáljuk, eszköz nélkül maradván, azt is fel kellett volna oszlassuk. Jó, hogy van, csak szükség ne legyen rá” – nyilatkozta a községi elöljáró.