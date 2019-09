Gyenge évet zárnak a háromszéki méhészek

Akárcsak a többi mezőgazdasági tevékenység, a méhészet is az időjárási viszonyoktól függ. A tavaszi esős időszak nem kedvezett a méheknek, a nektárgyűjtés bizonyos kultúráknál, leginkább a repcénél nagyon visszafogott volt, akik erre szakosodtak, nulla jövedelemmel tértek haza, nem tudtak mézet pergetni. Az elnöktől azt is megtudtuk, hogy Romániában is megjelent már a Kínából importált méz, ami rontja a hazai méztermelők helyzetét, és a méz árának az alakulását is befolyásolja.

A méhészek egyébként október végéig igényelhetik az állami támogatást. A méhészeknek nem kell igazolniuk a terméskiesést, ezért bárki igényelheti a támogatást, aki a feltételeknek megfelelően október végéig benyújtja a kérelmezési dossziét a Kovászna Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatósághoz. E hét végén, szombaton az egyesület tagjai jelen lesznek a sepsiszentgyörgyi 9. Őszi vásáron, ahol népszerűsítik a mézet a mézes sátorban és a három évvel ezelőtt alakult mézlovagrend újabb tagokkal bővül, lovagavatásra is sor kerül.