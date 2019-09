Dolgozik a Sepsi Útépítő

A saját cég alapítására azért volt szükség, mert a kisebb javítási munkálatokra meghirdetett versenytárgyalásokon nem akadt érdeklődő, és emiatt a tömbházak körüli leromlott járdák, betérők és parkolók felújítása rendre elmaradt; ezek mellett több helyen volt szükség a már elvégzett korszerűsítések utólagos csinosítgatására is, a többnyire máshonnan jövő utászcégek sok esetben felületes munkájának helyrehozására. Az egyik példa erre a Mihai Viteazul tér kőburkolata, amit egyes részeken teljesen újra kellett rakni, mert a vállalkozó inkább veszni hagyta a jótállási pénzt, minthogy visszatérjen a silány munkát kijavítani. Ezeknek a hibáknak a kijavítása volt a városháza saját cégének első feladata a tavaly ősszel. A nemrég 25 főre emelt létszámmal s az egyre bővülő gépparkkal városszerte több kilométernyi járdát aszfaltoztak le, több poros, gödrös parkolót is felújítottak. Velük párhuzamosan a városi kertészet is végzett kisebb útjavításokat, ezeket is számba vették az elöljárók.

A szemle a Benedek Elek utcában kezdődött, ahol a kertészet a Kisstadion fölötti parkolót és több járdaszakaszt is korszerűsített. Ugyancsak a kertészet dolgozott a szomszédos Egészség és a Csíki negyedi Otthon sétányon – utóbbi helyen az útburkolatot is javították –, valamint a Bodok Szálloda előtti parkoló bővítésén és az Olt utca négy tömbházának környékén is. Az Olt utca belső részén a Sepsi Útépítő Kft. a járdákat tette rendbe: a billegő kőlapokat rögzítették, a kapuk előtti kocsibejárókat pedig leaszfaltozták, mert a kőburkolat megrepedezett a gépjárművek súlyától. Szintén nagyobb felületek újultak meg a Grigore Bălan úton is: a Penny Áruházzal szemközt levő két nagy saroktömbház belső udvarán a járdák és a parkolók is vadonatújak, még a festés sem száradt meg mindenhol rajtuk. A Grigore Bălan út tömbházsora mögötti járdákon a Puskás Tivadar-líceumtól a telefonpalotáig majdnem mindenütt letették a szegélyköveket – egy tömbházat ugyan kihagytak, de az ígéretek szerint arra is sor kerül –, és néhol már az aszfaltot is kiöntötték. Összes­ségében az utászok 4800 négyzetméternél több járdát és közel 5800 négyzetméternyi parkolót aszfaltoztak le (ebben az is benne van, amit a napokban fejeznek be), a kertészet munkatársai pedig szinte ezer-ezer négyzetméternyi járdát, sétányt és útburkolatot, illetve 1800 négyzetméternyi parkolót újítottak fel. Kipróbáltak egy új csatornafedőt is, ami kevésbé zajos, ezért ezek cseréjét is elkezdik majd.

Az elöljárók közlése szerint a munkálatok folytatódnak. A hideg beálltával a cég alkalmazottjai a város tulajdonában levő ingatlanok (bérlakások, iskolák, intézmények stb.) tatarozásán fognak dolgozni (ebben is van már gyakorlatuk, tavaly az OTP Bank fölötti emeleten dolgoztak), jövőben pedig újra a kinti munkálatoknak vághatnak neki, akár a jelenleginél nagyobb létszámmal is. Azt is elmondták: a gépkocsik száma már két évvel ezelőtt meghaladta a parkolóhelyekét, és bár a járműpark bővülése lelassult, még mindig növekvőben van, tehát az önkormányzatnak több kihívással kell szembenéznie. Elképzeléseik vannak: új parkolókat kell építeni, s ha már nem lehet a meglévő garázsokat eltüntetni – habár három helyén négy autó is elférne – be kell ezekbe terelni a gépkocsikat, a környékbeliek számára pedig vonzóvá kell tenni a tömegközlekedést.