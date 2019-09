A bevándorlókat kiszállítani kell, nem betelepíteni

Következő írásunk

Magyarország semmilyen körülmények között nem ismeri el az egyetemes egészségügyi ellátásról szóló ENSZ-nyilatkozat migrációra vonatkozó részeit, amelyek szerint az ENSZ-tagországokban az illegális bevándorlóknak is az adófizető állampolgárokéval azonos szolgáltatást kellene biztosítani – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés egyetemes egészségügyi ellátással foglalkozó plenáris ülésén New Yorkban.