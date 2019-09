A romániai magyarság jogsérelmeiről Varsóban

Külön kitértek az évek óta tartó tankönyvhiányra, ami negatívan befolyásolja a kisebbségi oktatási rendszerben tanuló diákok, köztük a magyar gyermekek minőségi oktatáshoz való jogát. Tarthatatlan helyzet, hogy az idei tanév kezdetén is számos tankönyv késik a közbeszerzési folyamat miatt, vagy még csak most fordítják azokat magyarra, gyakorta hibásan – közölték. Ennek kapcsán elmondták: fontosnak tartják, hogy az oktatási reformok bevezetésénél a kompetens állami szervek különös figyelmet szenteljenek a módszertani kérdéseknek, valamint a szükséges erőforrásoknak, illetve időben készüljenek fel az esetleges nehézségekre és dolgozzanak ki megoldásokat ezekre, hiszen a felmerülő akadályok mindig aránytalan mértékben érintik a nemzeti kisebbségeket.

A jogvédelmi szolgálat írott javaslataiban azt fogalmazták meg, hogy a kormány által elfogadott, hatályban lévő közigazgatási kódex számos téren visszavesz a magyar közösség nyelvi jogaiból, illetve ellehetetleníti azok bővítését. Hangsúlyozzák: a nyelvi jogokat érintő közpolitikák kidolgozásánál a román államnak figyelembe kell vennie a magyar kisebbség igényeit és javaslatait.

Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője elmondta: igyekeznek minden lehetőséget megragadni arra, hogy nemzetközi fórumokon is ismertessék a romániai magyarság jogsérelmeit. „A két legaktuálisabb téma, amely illeszkedik a most zajló konferencia tematikájába, a közigazgatási kódex és a kisebbségi oktatás kérdése. Felhívtuk a figyelmet rá, hogy a sürgősségi rendelettel elfogadott új közigazgatási törvénykönyv szinte köszönőviszonyban sincs azzal a tervezettel, amin a parlament bő fél évig dolgozott, és megszerzett jogokat is töröl. Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy a tanügyminisztérium inkompetenciája leginkább a magyar kisdiákokon csapódjon le, hiszen ők azok, akiknek vagy teljesen hibás tankönyvet nyomtatnak, vagy egyáltalán nem is érkezik meg hozzájuk a tanuláshoz elengedhetetlen taneszköz. Nem elég, hogy nagymértékben túlterheltek a diákjaink, még a tanórákhoz szükséges könyveket sem biztosítja megfelelően a minisztérium.”

Szabotál a kormánypárt

Nem jelentek meg a szociáldemokrata szenátorok azon a szakbizottsági ülésen, ahol az anyanyelvhasználati jogok terén csorbított közigazgatási kódex kijavítása volt napirenden, így a testület döntésképtelen volt – tudatja tegnapi sajtóközleményében az RMDSZ, megjegyezve, hogy a közigazgatási törvénykönyv az egyik legfontosabb törvénye az országnak, elfogadását nem szabad halasztani. A jogszabály a kormány által benyújtott, a szenátus által hallgatólagosan elfogadott alakjában kerül át a képviselőházba – közölte Cseke Attila szenátusi frakcióvezető, aki elfogadhatatlannak tartja, hogy miután a kormány sürgősségi rendelet útján megcsonkította a közigazgatási törvénykönyvet, amely számos anyanyelvhasználati jogot biztosított volna a magyar közösségnek, most a tervezet demokratikus vitáját is elutasítja, nem akar tárgyalni az RMDSZ által újból benyújtott módosításokról.