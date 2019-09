Megoldás lehet medveügyben

„Hosszú ideje mondjuk, hogy Székelyföldön óriási problémát jelentenek a medvetámadások. Az emberek biztonságát, testi épségét és a jószágot is veszélyeztetik. Ez az első alkalom, amikor a szenátus szakbizottsága testületileg támogat a medveügy megoldására benyújtott javaslatot, úgy tűnik, párthovatartozástól függetlenül megértették a törvényhozók, hogy gond van, és megoldásra van szükség” – nyilatkozta Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor. Ha a módosítást a plénum is megszavazza, többé nem lesz szükség a szaktárca által megszabott beavatkozási kvótára, a medveállományt – a vaddisznókhoz, szarvasokhoz és más, nem szigorúan védett állatokhoz hasonlóan – kilövési kvóta alapján, egyszerűbben és hatékonyan lehetne szabályozni. A hatályos törvények a nem szigorúan védett fajok vadászatát is bizonyos feltételekhez kötik, ezek továbbra is vonatkoznának a barna medvékre. Egyszerűbb lesz az állatállomány szabályozása, de a faj védelmét is biztosítaná a törvény.