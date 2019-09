A megyei tanácshoz tartozó intézmény már csak nevében őrzi nemzetközi jellegét: két (törökországi és izraeli) charter járatot leszámítva csak Bukaresttel áll összeköttetésben. A reptér nemrég lemondott igazgatója, Gheorghe Paşc szerint a megyei tanácsot vezető RMDSZ–SZDP koalíciónak az a célja, hogy elszigetelje a nagyváradi repteret, és ezáltal Debrecen légikikötőjének fejlesztését támogassa. Bár nem fejtette mindezt ki bővebben, a román sajtónak nem esett nehezére előkeresni Debrecen polgármestere, Papp László egyik három héttel ezelőtti nyilatkozatát, miszerint a térségben működő három regionális repülőtér közül a debreceni átvette a vezető szerepet, maga mögé utasítva Nagyváradot és Kassát. Paşc végül önszántából mondott le az igazgatói tisztségről (az okok közé sorolta azt is, hogy az RMDSZ magyar feliratokat akart elhelyezni a reptéren), amelynek a betöltésére meghirdetett versenytárgyalást egy iskolai főkönyvelő nyerte (két másik pályázót formai okok miatt elutasítottak), aki a helyi sajtó szerint az RMDSZ támogatásával került a repülőtér vezetőtanácsába, kompetenciája megkérdőjelezhető. Ezt Nagyvárad polgármestere, Ilie Bolojan – aki már többször felajánlotta a reptér fejlesztését célzó együttműködést a megyei önkormányzatnak – meg is tette. Pártja, az NLP a reptér teljes vezetőségének lemondását követeli. Pásztor Sándor vizsgálóbizottságot hívott össze, hogy tisztázza magát. (Főtér/Transindex)

BODOG IS MEGÚSSZA. Nem indíthat bűnvádi eljárást Florian Bodog szociáldemokrata szenátor, volt egészségügyi miniszter ellen a korrupcióellenes ügyészség, mert a szenátus hétfőn – 82 szavazattal 30 ellenében – elutasította mentelmi jogának felfüggesztését. Bodog – akinek idén júliusban vonták meg a doktori címét plágium miatt – azt állítja, hogy egy közalkalmazott (volt beosztottja) próbál bosszút állni rajta. A vádhatóság hivatali visszaéléssel és csalással gyanúsítja a politikust, akinek minisztersége idején egyik személyi tanácsadója 11 hónap alatt közel 80 ezer lejt vett fel, holott egyáltalán nem dolgozott. (Ziare.com)

VÉLETLEN EGYBEESÉS? Ugyanazon a napon vitték el egy (meg nem nevezett) külföldi kórházba Mario Iorgulescut a szülei, amikor az ügyészség bejelentette, hogy bűnvádi eljárást indít ellene vétlen emberölés és ittas vezetés miatt. Mario Iorgulescu – aki a Hivatásos Labdarúgó Liga elnökének a fia – két hete okozott halálos balesetet (áldozata egy 24 éves férfi); úgy ült kormányhoz, hogy alkoholt és kokaint is fogyasztott előtte. A balesetben ő maga is súlyosan megsérült, eleinte az élete is veszélyben forgott, és most sincs teljes öntudatánál, román orvosai nem is ajánlották az elszállítását. Amit Bogdan Licu ideiglenes főügyész szerint nem lehetett volna megakadályozni, de „az élet bebizonyította, hogy a mai társadalmi viszonyok között senki sem menekülhet el a bűnvádi felelősség elől”. (Hotnews)