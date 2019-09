Könyvbemutató

JÓZSA ATTILA A második esély – Egy szívátültetés regénye című könyvét ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében mutatják be. Méltatják és a szerzővel beszélgetnek: Both Erzsébet és Para Olga magyartanárok, Domokos Zsuzsa tanítónő. Közreműködik: László Károly színművész, Mátyás Ferenc (klarinét) és Józsa Noémi, aki részletet olvas fel a könyvből.

KELEMEN ANDOR zenész, író Tűzdoromb – Kulcs önmagadhoz című könyvét ma 18 órától Uzonban az Erdélyi Lajos Községi Könyvtárban és pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Fapados Kultúr Caféban mutatják be. Jelen lesz a könyv lektora, Kósik Szilvia természetvédelmi mérnök, népdalénekes.

Őszi vásár Sepsiszentgyörgyön

Kilencedik alkalommal szervezik meg az őszi vásárt Sepsiszentgyörgy főterén szeptember 27–29. között. A pénteki program a színpadon: 11–12 és 14–15 óráig vásártéri zene: Bordó Sárkány; 16 órától néptánc: Kincsek és a Heveder zenekar; 17 órától Bordó Sárkány-koncert (HU); 19 órától a Junii Brașovului néptáncegyüttes előadása. Állandó programok a Szabadság téren: 11–20 óráig termény- és kézművesvásár; 14–18 óráig népi gyermekjátékok és foglalkozás.

Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál

Szeptember 27. – október 4. között negyedik alkalommal szervezi meg a Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivált a sepsiszentgyörgyi Tipe Tupa Egyesület a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókszervezete támogatásával. A szeptember 27-ei program: Benkő Éva mesél ovisoknak, Szabó Enikő alkotó-fejlesztő meséi (0–XII. osztályig), Cufărul cu povești – poți afla ce îți dorești / Meseláda – Mirela Rotundu-Cojocaru meséi román tannyelvű iskolákban.

Zene

SZŐCS BOTOND zongoraművész ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön az unitárius templomban tart koncertet. Műsoron: Beethoven- és Chopin-művek.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Juhász Zsolt rendezésében és koreográfiájában készül a társulat legújabb, Tiszta című néptánc-színház előadása. A bemutatót szeptember 30-án, hétfőn 19 órától tartják Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. További előadások: október 1-jén, 2-án és 16-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdió­ban; október 24-én 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban. A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában (telefonszám: 0267 312 104) és a biletmaster.ro oldalon lehet.

AZ ÉVADNYITÓ TÁNCHÁZ Sepsiszentgyörgyön szeptember 28-án a Tamási Áron Színház előcsarnokában 20 órától kezdődik. A belépés ingyenes.

Színház

DUMASZÍNHÁZ. Dombóvári István és Bellus István új közös estjével lép fel Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében szeptem­ber 27-én 19 órától. Jegyár: 30 lej, elővételben kapható a Tein Teaházban, illetve az előadás előtt a helyszínen.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZIBAN ma: 16.30-tól A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 17 órától Kópé – kanadai–amerikai animációs, vígjáték, családi film, románul beszélő; 18.15-től Az aranypinty – amerikai vígjáték, dráma, román felirattal; 18.45-től La Gomera – román–francia–német bűnügyi film, románul beszélő; 20.45-től Rambo V.: Utolsó vér – amerikai akcióthriller, kalandfilm, román felirattal, 21 órától Ad Astra – Út a csillagokba – amerikai–brazil misztikus kalandfilm, román felirattal.

VIGADÓ MOZI. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban ma 19 órától Reisz Gábor Rossz versek című nagyjátékfilmjét láthatja a közönség.

Kiállítás

ERŐSS IGNÁC ÁLLANDÓ TRÓFEAKIÁLLÍTÁSA. A Vadon Egyesület és Székelyföld Vadászati Közgyűjteménye állandó kiállítást avat a néhai Erőss Ignác trófeáiból szeptember 27-én 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében. A vendégeket Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója köszönti. Erőss Ignác munkásságát László Béla, a Kovászna Megyei Vadász-horgász Egyesület elnöke méltatja. Erőss Ignác családja nevében köszöntőt mond ifj. Erőss Ignác. A belépés díjtalan.

Előadás

A sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat új előadótermében (1918. december 1. utca 18-as tömbház, O lépcsőház, földszint; bejárat a jelzőlámpáknál levő Clinica Sante mellett, a Nemlátók Szövetségénél) ma 18 órától Máté-Szentkirályi Orsolya pszichológus tart előadást az óvoda- és iskolakezdés nehézségeiről. Közösen keresik a választ a következő kérdésre: Mit tehet a szülő, ha a gyereke szorong, nem érzi jól magát az adott környezetben, ha a társai piszkálják, kiközösítik? Az előadásra a belépés ingyenes.

Felhívás kalákára

A Vinca Minor Egyesület a bálványosi Apor lányok feredőjének karbantartási munkálataira hívja szeptember 27–29. között a kalákázni vágyókat. Elvégzendő munkálatok: táblák felújítása és festése, járófelületek felújítása/kijavítása, korlátok és oszlopok újraállítása, rögzítése, erózió elleni védelem újítása stb. Kérik a részt venni kívánókat, hogy ki-ki lehetősége szerint vigyen magával szerszámokat. Pénteken 10 órától, szombaton 9 órától kezdődik a kaláka, és 17 óráig tart. Részletek Para Zoltánnál a 0729 276 214-es telefonszámon.

Erdészeti nyílt nap Zágonban

A Zágoni Magánerdészetnél pénteken nyílt napot tartanak, amelyen 9 órától részt vesznek a zágoni iskola magyar, 11 órától pedig román tagozatának tanulói. Részletek Porzsolt Levente erdészetvezetőnél a 0732 500 751-es telefonon.

Sakkverseny Kovásznán

A kovásznai Pokolsár Egyesület vasárnap 9 órától sakkversenyt szervez a Pokolsár Kupáért a kovásznai Művelődési Ház nagytermében. A nevezési díj 15 lej, gyerekeknek a részvétel ingyenes. Részletek a 0744 808 322-es telefonon.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Esztelneken ma 9–14 óráig a 2-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Dálnokon, pénteken Nagypatakon a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

HÁROMSZÉKI TÉT-ESTEK. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár folytatja a Háromszéki TÉT-estek (Tudás–Élmény–Tapasztalat) című előadás-sorozatát. Pénteken 19 órától a Gábor Áron Teremben dr. Fodor János történész, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanársegéde Viszlát, Iván! Rendszerzárás a rockzenében címmel tart előadást.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utca 11. szám alatti Galenus 4 (telefon: 0367 800 011) éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.