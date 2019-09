A Sepsi OSK a tizenhatoddöntőben kapcsolódik be a kupasorozatba, a Ripensia viszont már a 3. fordulóban érdekelt volt, ahol 4–0-ra diadalmaskodott a Kiskrassó vendégeként, majd a 4. körben 3–1-re győzött a Győröd otthonában. Az Alexandru Pelici irányította Béga-parti együttes a másodosztályban nyolc forduló után a tizenötödik helyen áll, míg a Sepsi OSK az élvonalban tíz játéknap után a hetedik helyet foglalja el. Az előző idényben a temesvári együttes a Román Kupa 4. szakaszában búcsúzott, miután hazai pályán kikapott a Temesvári Politehnica csapatától, a piros-fehérek pedig az előző szezonban a negyeddöntőig jutottak, ahol a Kolozsvári CFR egy góllal jobbnak bizonyult a mieinknél.

„Idegenben lépünk pályára a kupában, az ellenfelünket pedig nem szabad alábecsülnünk. Figyelemmel követtem a Ripensia legutóbbi, Farul Constanța elleni bajnoki mérkőzését, és elmondhatom, hogy egy jól szervezett csapat, amely futballozni akar. Elveszítették a hétvégi meccset, azonban tisztelettel kell viszonyulnunk a temesvári együtteshez, hiszen a kupában bármi megtörténhet, a meglepetések sem ritkák. A Sepsi OSK számára a Román Kupa nagyon fontos, egyértelműen a nyolcaddöntőbe jutás a célunk. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, ugyanis ellenfelünk a másodosztályban szerepel, minden nap keményen dolgozik, így komolyan kell vennünk a találkozót” – nyilatkozta László Csaba vezetőedző, hozzátéve: Hrvoje Barišić kisebb izomproblémával küszködik, ezért nem utazik a csapattal Temesvárra.

Eredmények, 5. forduló: Flacăra Horezu–Astra Giurgiu 0–2 (V. Gheorghe 44., Ajayi 83.), Foresta Suceava–Medgyesi Gázmetán 2–1 (gsz.: Drugă 42., Martin 44., illetve Sg. Buș 8.), Aradi UTA–Dinamo 1–3 (gsz.: R. Moise 19., illetve Moldoveanu 13., Nistor 58., Neicuțescu 82.), Metalul Buzău–FK Csíkszereda 1–0 (gsz.: Grăjdan 45+1.), FC Turris-Oltul Turnu Măgurele–Academica Clinceni 2–3 (gsz.: Pațurcă 63. – tizenegyesből, Negruț 90+1., illetve R. Ion 38., Barbu 78. – tizenegyesből, Deretti 84.), Concordia Chiajna–FC Voluntari 2–3 (gsz.: Nica 2., Bari 53., illetve D. Benzar 17., Achim 49., Ţîră 59.), U Craiova–Kolozsvári U 2–3 (gsz.: Bălan 7., 14., illetve Telcean 41., Rafa 51., 95.) – hosszabbítás után, Chindia Târgoviște–FC Hermannstadt 0–1 (gsz.: Joalisson 87. – tizenegyesből), Făurei–Mioveni 1–5 (gsz.: Bălan 47., illetve Celea 50., Anghelina 57., 75., Hergheligiu 87. – tizenegyesből, Coşereanu 89.), Alsógáldi Industria–FC Petrolul Ploiești 0–1 (gsz.: Younes 32.).

További mérkőzések (ma): Kolozsvári Sănătatea–FC Viitorul (16.30 óra – Digi Sport, Look Sport, Telekom Sport), FC Rapid–Jászvásári Politehnica (18.45 óra – Digi Sport, Look Sport, Telekom Sport), Bukaresti Metaloglobus–FCSB (21.30 óra – Digi Sport, Look Sport, Telekom Sport). (miska)