Ez történik a kilyéni gyülekezetben már évek óta, és így történt idén is Uzonkafürdőn a fogyatékos és vallásórás gyerekek táborában 2019. augusztus 21–23. között. A cél az együttlét örömeinek a megtapasztalása, az egymásra figyelés, az elfogadás tanulása sok-sok játékkal, keresztény útmutatással. Volt reggeli ébresztés vidám tornával, álmokat elkergető énekhanggal, volt elcsendesedés keresztény dalokkal, amikor „szívünk csendben az Úrra figyelt” az áhitatok alkalmain, társasjátékok, strandolás, találkozás és ismerkedés.

Különös élmény volt e néhány nap alatt a csernátoni gyerekotthon táborozó tagjaival való találkozás a strandon. Ők is meglepődtek, aztán mi is, majd elkezdtük ízlelgetni egymást. Már első nap érett a gondolat, hogy elhívom őket egy reggeli áhítatra, de mégis féltem: vajon hogyan fogadják a mieink? Az árvaházas gyerekek részéről éreztem, hogy valósággal szomjúhozzák a szeretetet, törődést.

Aztán szóltunk az árvaházas otthon felügyelőinek, és ők örömmel jöttek. Olyan jóleső érzés volt együtt látni a két tábort, még ha feszes is volt az első néhány perc, aztán minden feloldódott, és öröm töltötte ki a szíveket. Jó volt közösen hallgatni, hogy a Genezáreti-tónál együtt vannak a tanítványok, és újra ott a Mester az Ő gazdag áldásával, ahogy ezen az együttléten is ott volt. Előkerültek a közös énekek, játékok, szeretettel készített szendvicses kenyerek – és végül a megható búcsúzás. Kár lett volna elszalasztani ezt az áldott alkalmat, a szeretetben gazdag együttlétet, nem csak a találkozást, hanem az egész táborozást.

Útravalónak mindenki kapott egy igét: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.” Róm 13,8.

Köszönjük ezt a szép alkalmat az Istennek, a résztvevőknek, a szervezőknek, a segítőkész önkénteseknek és azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatták a tábort: Diakónia Keresztyén Alapítvány, Írisz Ház, HEKS, Brot für die Welt, Expert by Experience Projekt, valamint a hollandiai Emmen testvérgyülekezet.

Egyed-Kolumbán László