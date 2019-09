Önkormányzatokat, vállalkozókat és gazdálkodókat támogattak

A kedden Baróton tartott beszámoló alkalmával elmondták, az egyesülethez az első ciklusban (2012–2015) 86 pályázat érkezett, közülük 56-ra kötöttek szerződést összesen 2,12 millió euró értékben, a jelenleg is zajló ciklusban pedig 2,51 millióból gazdálkodhatnak. Az elmúlt években huszonegy pályázatot találtak támogatásra érdemesnek, ezek közül tizenöttel már szerződtek, öttel ez folyamatban van, egyet pedig most bírálnak el. A legtöbb igénylés a kulturális örökség, alap- és szociális szolgáltatások fejlesztésére, nem mezőgazdasági tevékenységek támogatására érkezett. Önkormányzatok, vállalkozók és gazdálkodók szerezhettek be tevékenységek elindításához, modernizálásához vagy bővítéséhez szükséges eszközöket. Többek közt útkarbantartáshoz erőgépet, tűzoltó-felszerelést, panzió vagy fogászati rendelő berendezését támogatták, de az általuk biztosított pénzből fog megvalósulni a baróti piac teljes felújítása is – mondotta Demeter Zoltán animátor. Ez utóbbiról Bardocz Csaba szakértő úgy nyilatkozott, kiemelten hasznos lesz nem csak a városnak, hanem az áruját eladni kívánó vidéknek is hasznot fog hajtani.

Újdonságot jelent még, hogy mezőgazdasági termékek feldolgozásának érdekében is tettek le pályázatot. Antal Esztilla ügyvezető a Bogica Kft. komolyságát emelte ki, mondván, bár csak ötvenszázalékos támogatást kaphatnak – ami az ügyintézés drágának mondható költsége miatt még alacsonyabb lesz –, mégis belevágnak a kistérségben egyedinek számító zöldségfeldolgozásba.

A szakemberek úgy vélték, a következő ciklus előtt igazán jelentős összeget már csak akkor fognak kiírni, ha a szerződéssel rendelkezők közül esetleg valaki visszalép, de a meglévő források újracsoportosítása miatt – töredékösszeg minden fejezetnél maradt, ráadásul a társulási struktúrák létrehozásának támogatására pályázat nem érkezett, illetve a vonatkozó törvény módosulása miatt amúgy sem lenne kiosztható – biztosan lesz két-háromszázezer euró, amivel kisebb segítséget igénylő elképzelések megvalósulásához járulhatnak hozzá.